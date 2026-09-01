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黃金商品 擁抱雙利多

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

8月主要區域股票型基金以台股單月漲21.58%最為強勁，韓股歷經7月暴跌後同步反彈，帶動亞洲中小型股票、新興市場股票、亞洲（不含日本）股票有所表現。此外，美國財政部意外擴大公債回購促使美元走弱，黃金受惠貨幣貶值交易與資金回流而勁揚。

投信法人表示，海外基金績效因新台幣兌美元升值，換回台幣報酬遭匯兌損失，總計金管會證期局核備的954檔境外基金8月平均上漲0.45%；其中，618檔股票型基金平均漲1.35%，56檔混合資產（平衡型）基金平均下跌0.06%；259檔債券型基金則平均修正1.43%。

平衡型基金也受到美元貶值的匯兌拖累，全球平衡型基金下跌0.09%，新興市場與亞洲平衡混合型與美國平衡型則分別下跌0.27%及0.64%。但若採原幣計價，三類平衡型產品分別仍上漲2.16%、1.97%與1.59%。

8月債券型基金受殖利率上行與美元貶值因素衝擊，以亞洲當地債券、歐洲非投資等級債券與新興市場當地貨幣債券型基金分別修正0.79%、0.82與1.04%，表現相對抗跌。

富蘭克林證券投顧指出，儘管美國第2季財報高達87%企業每股盈餘（EPS）優於預期，平均成長達52.12%；但中東緊繃局勢重燃與美加貿易紛擾急遽升溫，均可能在11月美國期中選舉前成為兩黨攻防焦點，加上華許在全球央行年會鷹派演說進一步強化聯準會緊縮政策預期，仍須留意短線市場波動風險。

韓股 股票 債券

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