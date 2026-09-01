六檔台股基金單月漲三成 市場資金聚焦高成長題材

台股8月表現震盪，但AI、半導體等主流族群輪動推升基金表現，帶動台股基金整體績效亮眼。從8月台股基金績效前十強來看，單月報酬明顯超越大盤，其中六檔月漲幅逾三成，市場資金聚焦高成長題材的趨勢鮮明。

儘管華許在全球央行年會上的談話被市場解讀為偏鷹派立場，導致近期台股短線震盪，但考量市場普遍預期聯準會現階段仍將維持不升息也不降息的政策。再加上AI科技巨頭財報與財測同步報喜，以及蘋果新機發表等題材發酵，整體市場信心仍具支撐力道。

觀察台股基金近月績效前十強，依序為：野村e科技漲36.8%、野村高科技漲35.5%、野村中小漲34.6%、野村鴻運漲34.1%、台新台灣中小漲30.8%、台新2000高科技漲30.1%、台新中國通漲29.8%、滙豐台灣精典漲29.5%、野村積極成長漲28.8%、野村成長漲27.7%；其中：野村e科技、野村高科技、野村中小近月績效是大盤同期的五倍之多，表現亮眼。

野村投信表示，近期科技股經歷修正後，市場資金已有回流AI供應鏈相關族群的跡象，半導體、軟體及雲端基礎建設等領域皆受到市場關注；AI需求及資本支出趨勢亦未出現反轉，良好的企業獲利表現可望為台股後續止穩及反彈提供基本面支撐。

台新投信分析，目前科技大廠的AI建置處於技術投資初期，2026年算是爬坡期，對於預估未來AI收入及生產效益將於2027年滯後顯現，預估半導體股價短期內，仍將受高利率、AI商業化驗證壓抑評價，而整體科技股估值修復時點，可能落在今年第4季，建議著眼AI中長期成長潛力，趁震盪階段分批布局相關基金，掌握股價打折潮後的相對低點，迎接第4季台股作夢行情。

群益投信表示，雖然先前AI族群因漲多引發資金獲利調節，不過中長期而言，AI算力建置與規格升級的趨勢並未改變，台灣在晶圓代工、先進封裝、AI伺服器、PCB／CCL、散熱等全球AI基礎建設供應鏈中仍具關鍵地位，現階段市場主要風險仍偏向估值與籌碼調整，而非產業基本面反轉，投資前景仍值得期待。

投資布局方面，可聚焦基本面穩健、具護城河優勢的產業龍頭，掌握AI長期成長動能，提前卡位題材短線爆發契機。