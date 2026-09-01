富邦多重資產基金 來了

隨AI資本競賽全面升溫，全球資金、人才與產業資源加速向AI及相關領域集中，不僅重塑科技產業版圖，也帶動新一波財富與消費趨勢。

法人指出，面對快速變化的市場環境，投資人除掌握AI長期成長契機，也應兼顧風險管理與資產配置效率，可透過多重資產策略結合趨勢成長股與高品質債券，在參與科技、醫療與新型態消費等富裕商機之餘，藉由股債配置分散風險、提升投資組合彈性。

看準全球財富成長所衍生的長期投資機會，富邦投信推出「富邦富裕商機多重資產基金」，預計7日正式募集。基金以「富人經濟」為核心投資主題，聚焦「科技新引擎、醫療新動能、消費新模式」三大富裕商機，從高資產族群的投資與消費趨勢出發，尋找具長期成長潛力的產業機會。

理財專家指出，從FAANG到MANGOS、從生成式AI走向邊緣AI，全球科技產業正迎來新一輪競爭與財富版圖重組。

AI發展不再侷限於晶片與大型科技公司，隨算力基礎建設持續擴張，機器人、自動化、量子電腦、太空衛星等應用逐步成熟，科技創新所創造的投資機會正持續向外擴散。

不過，富人經濟並不只有科技。隨全球財富規模擴張，高資產族群更加重視時間、效率、健康與生活品質，也帶動醫療及新型態消費需求成長。

其中，醫療商機涵蓋生技醫療、先進醫療科技、醫療器材與照護；消費面則延伸至醫美、休閒旅遊、電動車、自駕及寵物經濟等領域，形成科技之外另一波結構性成長動能。

投資策略上，富邦富裕商機多重資產基金採多重資產思維，從全球已開發及新興市場約2,500至3,000家公司出發，逐步篩選富裕商機相關產業，再透過企業基本面、未來成長性及信用評等精選投資標的。面對AI資本競賽與全球財富結構轉變，投資人可透過股債等多元資產配置，掌握長期成長趨勢並分散單一市場與資產波動風險。