全球新興市場股票基金 上周淨流入居冠

市場持續等待美國聯準會政策方向之際，AI科技龍頭陸續釋出樂觀展望，帶動AI投資題材再度增溫。根據EPFR統計，截至2026年8月26日止近一周，全球資金持續輪動之下，全球新興市場股票基金連續保持淨流入，吸金22.67億美元，居各類股票市場之冠。

安聯投信表示，近期市場一方面聚焦聯準會主席華許於傑克森洞（Jackson Hole）全球央行年會的演說，使市場情緒偏向觀望，美國公債殖利率維持區間震盪；另一方面，美伊關係及美加貿易爭端升溫，也為市場增添不確定性。不過，AI晶片龍頭公布優於預期的財報及樂觀展望，有效緩解市場對AI支出成長放緩的擔憂。

安聯投信指出，儘管華許在全球央行年會上的談話被市場解讀為偏鷹派立場，導致美股短線拉回，但考量美國公債到期再融資壓力，市場普遍預期聯準會現階段仍將維持按兵不動、不升息也不降息的政策態度。再加上AI科技巨頭財報與財測同步報喜，以及蘋果新機發表等題材支撐，整體市場信心仍具支撐力道。

安聯美國科技領航主動式 ETF（00402A）經理人洪華珍表示，美股2026年第2季財報表現亮眼，科技巨頭獲利持續成長，並同步上調資本支出預算。其中，AI龍頭企業不僅交出優異財報，更釋出樂觀財測，顯示無論是AI基礎建設投資需求，或AI應用端發展，皆維持強勁成長動能。

洪華珍指出，有鑑於AI基礎設施生態系正持續擴大，受惠產業已不再侷限於GPU，而是進一步擴及CPU、高頻寬記憶體（HBM）、光通訊、網通設備、液冷散熱及電力基礎建設等領域。隨著市場關注焦點逐步由AI概念驗證階段轉向獲利兌現階段，預期未來AI伺服器出貨成長、大型資料中心建置進度、半導體設備訂單，以及科技巨頭資本支出規模等指標，仍將持續牽動科技股表現。

安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，AI科技龍頭最新財報與財測，再次釋出AI基礎建設需求持續強勁的訊號。從台灣先進製程與先進封裝、南韓記憶體與HBM技術，到日本半導體設備及關鍵材料優勢，亞洲半導體供應鏈皆有望持續受惠於AI帶動的長期結構性成長趨勢，並成為下一階段全球科技投資的重要核心。

蕭惠中表示，雖然亞洲科技股在2026年上半年表現強勢，下半年市場波動加劇，但在基本面支撐下，預期資金終將回歸產業成長主軸。面對AI需求持續升溫，供應瓶頸仍是當前產業主要挑戰，而亞洲供應鏈在半導體製造、封裝測試、設備、高階材料及光通訊等關鍵領域均具領導地位，可望持續受惠於產業升級趨勢。

在台股市場方面，安聯投信台股團隊表示， 近期市場波動主要來自信心面與籌碼面因素。信心面受到美債殖利率、貨幣政策、中東地緣政治，以及AI產品規格與出貨進度等消息干擾；籌碼面則受到投資人持股成本及市場情緒變化影響。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，儘管市場時而出現較大波動，但自4月以來，AI產業基本面並未出現實質改變，市場波動更多反映信心與資金行為的調整。具備競爭優勢的AI企業仍可望持續受惠，而基本面改善的非AI族群同樣有機會吸引資金青睞，因此依舊看好台股後市發展。

就投資題材而言，蕭惠中表示，美國AI科技巨頭最新財測優於預期，加上Rubin平台即將量產，市場對AI產業再度轉趨樂觀。與此同時，企業資本支出持續上修，也反映市場預期2027年AI硬體需求仍有望維持超過五成的成長幅度，進一步支撐AI供應鏈企業的獲利與股價表現。

在評價面方面，蕭惠中表示，處於高速成長階段的產業，更重要的是趨勢方向及獲利上修幅度。截至目前為止，2026年台股企業整體獲利成長率已上修至六成以上，且獲利上修企業家數仍高於下修企業。在產業成長趨勢未變、獲利持續向上的前提下，評價面影響相對有限。短期則可留意8月31日MSCI權重調整、新iPhone發表，以及AI晶片規格與產品進度等市場焦點。