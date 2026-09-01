投資級債吸金續居冠 兼具收益與防禦特性

市場聚焦美國聯準會主席華許於傑克森洞（Jackson Hole）全球央行年會釋出的政策訊號，在觀望氣氛下，全球債市近一周普遍收漲。根據美銀引述EPFR統計，截至2026年8月26日止一周，全球主要債券資產類別全面維持淨流入，其中，投資等級債券基金以淨流入67.1億美元持續居冠。

安聯投信表示，近期市場靜待華許於全球央行年會發表演說，國際油價持續回落，帶動美國公債殖利率小幅下滑，但整體仍位於今年相對高檔區間。由於缺乏其他重大催化因素，各天期公債殖利率主要維持區間整理，債券市場則呈現幾近全面上漲格局。其中，美國10年期公債殖利率受油價下跌及市場對通膨預期降溫影響而回落，為債市表現提供支撐。

在經濟數據方面，美國7月核心PCE價格指數增幅符合市場預期，而經通膨調整後的消費支出則呈現停滯，反映美國經濟在高利率環境下仍逐漸降溫。安聯投信認為，相關數據進一步強化市場對聯準會短期內維持利率不變的預期，也意味現階段貨幣政策仍將以觀察通膨與就業數據變化為主。

從市場角度來看，儘管華許近期談話基調偏向謹慎，市場對降息時點仍存分歧，但在通膨未再顯著升溫、經濟成長動能放緩的情況下，美國公債殖利率大幅向上的空間相對有限。對債券投資而言，目前高於長期平均水準的收益率，仍提供具吸引力的配置價值與收益來源。

安聯投信表示，美國非投資級債近期表現相對震盪，殖利率與信用利差整體仍大致持穩。公債殖利率回落以及通膨壓力降溫，對信用債市場形成一定支撐；然而，長天期公債殖利率先前急升，以及美國財政政策的不確定性，仍使市場風險溢酬有所擴大，其中CCC級債券殖利率更一度升至近32個月高點。

安聯投信指出，目前市場進入夏末傳統淡季，交易活動相對清淡，債市短線可能持續受到政策訊息與經濟數據牽動。值得留意的是，隨著市場對後續景氣循環與企業獲利表現更加重視，信用品質分化情況逐漸擴大，未來選債策略將較單純追求高殖利率更加重要。

就投資題材而言，安聯投信海外投資首席許家豪表示，AI產業快速發展與大型資料中心建置需求持續提升，正帶動全球企業融資需求升溫。尤其在AI基礎建設投資浪潮推動下，包括雲端服務供應商、半導體與網路基礎建設企業均積極籌資擴張，使企業債市場受惠於新增發行需求與投資關注度提升。

值得注意的是，近期部分投資等級企業債開始吸引非投資級債投資人參與，部分高評級企業債甚至提供接近BB級債券的收益率水準。這反映當前利率維持高檔環境下，投資人除追求收益外，也更加重視信用品質與資產防禦性，並跨越傳統投資等級與非投資等級界線，積極尋找兼顧收益與風險控制的投資標的。

許家豪認為，在聯準會維持觀望、經濟成長溫和放緩及通膨趨勢持續受控的情境下，債券收益率仍具吸引力。雖然市場對貨幣政策路徑與財政政策仍存不確定性，但目前債券資產不僅具備較佳收益基礎，同時也可望發揮分散風險與降低投資組合波動度的功能。

在配置策略上，許家豪表示，看好投資等級債兼具收益與防禦特性，而非投資級債則宜透過主動管理與精選信用體質較佳標的參與。在AI驅動企業投資循環持續推進、全球資金仍偏好收益型資產的背景下，債券市場仍可望持續受惠於資金流入趨勢。