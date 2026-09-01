華許放鷹 非投資等級債無懼波動

美國聯準會主席華許在全球央行年會談話釋放鷹派訊號，談及除非確信通膨明確且快速朝向2%目標回落，否則仍有進一步採取行動的必要性。根據芝商所（CME）FedWatch工具8月30日資料，9月聯準會升息預期較前一周39.9%升至56.9%。

富蘭克林證券投顧表示，華許演說雖未直接預告升息，但已為進一步收緊政策保留空間。短線雖以受貨幣政策連動較大的短率彈升幅度較大，但值得留意的是，2026年來受龐大財政赤字與地緣驅動通膨預期上揚影響，長天期債券殖利率上行壓力頗大，多數債市表現承壓。不過，非投資等級債因具備較低存續期間與較低利率敏感度的雙低優勢，不管是華許就任後首場記者會，被外界解讀市場偏鷹以來或今年以來，仍維持分別上漲0.76%與2.72%，逆勢收紅表現優於其他主要債市。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，近期殖利率走升，反映出通膨持續處於偏高水準，也需關注原物料短缺下引發更廣泛通膨的潛在風險。通膨引發可能讓聯準會傾向保有稍微偏向升息的立場，但目前金融情勢仍相對有利，包括經濟數據仍偏正向，且資本市場保持開放，預期聯準會短期仍將維持依賴經濟數據決策，今年最多升息一次，幅度為1碼。

葛倫‧華勒認為，儘管利差在絕對或與歷史相對水準都處在極低水位，但當前非投資等級債品質也相較過去明顯提升，特別是與金融海嘯前相比。到期年限也縮短，均有助降低信用風險並壓低利差。非投資等級債相較於其他固定收益類別，具有相對較高的名目殖利率，加上存續期較低，不只具備收益支撐，同時對利率上升提供一定程度的保護。葛倫‧華勒進一步指出，全球景氣穩健擴張，看好下半年非投資等級債違約風險有望維持低檔

富蘭克林證券投顧說明，在通膨與殖利率上行風險較高的環境下，存續期較短的非投資等級公司債能扛得住利率波動壓力。此外，非投資等級債與美股近三年相關係數約0.8%，亦可受惠當前美股企業基本面穩健，整體財報顯示獲利續航力十足，非投資等級債將有望同步參與長線成長機會。不過，非投資等級債仍屬波動度較高之資產，若景氣動能轉弱或市場流動性下降，仍可能出現較大幅度震盪。