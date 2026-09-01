7月的AI去槓桿賣壓，導致資金流出美、韓、台股等AI商機受惠市場，並轉向基本面穩健，並具備落後補漲題材的印度股市。外資在印度市場自7月由賣轉買，總計買超47.8億美元，淨流入金額在新興亞股中居冠，股市表現也隨之翻紅。

觀察投信發行印度股票基金截至8月26日的近一個月績效，除反向基金之外，全數繳出正報酬，群益大印度、群益印度中小、瀚亞印度、台新印度、野村印度潛力、富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金更打敗同期大盤的1.86%，表現相當亮眼。

群益大印度基金經理人洪玉婷表示，印度銀行體系信貸成長率持續回升，7月更寫下2011年9月來新高，反映企業、家庭消費信貸雙軌擴張，凸顯實體經濟活絡程度。從資金面來看，目前有八成新興市場基金低配印度，若未來配置回歸中性，約有250億美元資金將回流印度，潛在資金動能龐大。

瀚亞投信指出，印度股市今年歷經回檔修正後，市場評價已回落至較合理區間，印度基本面依然穩健，企業獲利持續優於市場預期，整體而言，獲利成長重回雙位數水準。