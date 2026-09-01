中日股基金 本月有看頭

觀察近十年每年9月全球主要股市平均表現跌多漲少，不過仍有五個股市維持正報酬，分別是中國深圳綜合1.02 %、日本0.99%、上海綜合0.89%、巴西0.29%、新加坡0.17%，整體以亞股表現相對佳。法人表示，投資人可布局以日股與陸股為首的相關基金。

群益中國新機會基金經理人謝天翎表示，陸股結構上，資金熱度持續集中科技自主。記憶體與半導體等電子零件在全球缺貨，拉動大陸高階製造的出口動能，同步凸顯AI帶動記憶體供需改善及資本市場對半導體自主化的支持，使科技類股評價與波動同步升高。

大陸股市仍有出口韌性、科技製造升級與政策資金支撐，短線不必因內需表現而過度保守；但在消費、房市與民間投資尚未明顯修復前，行情仍偏結構性，後續宜聚焦AI自主與高階製造相關領域，並留意政策執行、消費改善與外部貿易摩擦帶來的變化。

富蘭克林證券投顧表示，除半導體設備與材料等受惠AI供應鏈發展的概念股之外，日本市場也具備其他獨特投資機會，包含日本經濟正常化進程推進、公司治理改革持續深化、獲利成長動能逐漸擴大至更多產業與企業等。

尤其在經濟和貨幣政策逐漸正常化的情況下，市場仍然低估日本大型銀行業的獲利能力，以及增加股利與買回庫藏股等提升股東權益的作為。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，日本政府持續透過政策促進經濟與產業發展，包括AI與半導體、國家安全、數位資安等17項戰略領域等備受關注；此外，日本企業公司治理改革，資金也轉向股利發放、在投資與併購，有助未來企業獲利品質改善，在日本企業營運成長加速、獲利預估值持續上修下，也將帶動日本股市表現。