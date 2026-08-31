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景順：黃金仍具策略性配置價值 地緣政治與財政風險升高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

景順亞太區（日本除外）客戶投資解決方案主管Christopher Hamilton表示，目前投資黃金的理由不在於預測短期金價走勢，而是因應主權債務偏高、財政赤字持續、地緣政治風險加劇、財政支出擴張，以及通膨走勢的不確定性高於過去十年的大部分時期。基於資產分散及實質資產的重要性，仍建議在投資組合中適度增加黃金配置。

Christopher Hamilton 指出，維持黃金配置的主要考量在於總體經濟，而非技術面。投資人應持續關注實質利率、財政政策、央行儲備配置，以及債務負擔持續上升所帶來的長期影響。從歷史經驗來看，這類環境通常有利實質資產表現，也凸顯投資組合分散配置的重要性。

近期市場對「去美元化」的討論，也推升投資人對黃金的興趣。不過，這項趨勢更適合解讀為儲備資產多元化，而非全面撤離美元。

Christopher Hamilton表示，黃金並非取代美國公債或美國抗通膨債券（TIPS）等傳統防禦型資產，而是投資人日益重視多元防禦工具的價值。美國公債、TIPS、黃金、商品及各類避險策略可因應不同市場風險，因此投資重點已從尋找單一避險工具，轉向建構具備多元防禦來源的韌性投資組合。

此外，AI的快速發展擴大了股票、電力基礎設施、能源系統、工業金屬、資料中心及相關供應鏈等領域的投資機會。投資人也能參與私募市場、數位資產，以及代幣化等新興科技。然而，投資機會日益增加，並未降低黃金的角色，反而更凸顯成長型資產與分散配置資產之間的差異。

在投資組合中，黃金持續扮演三項關鍵功能：分散傳統金融資產風險、因應通膨意外升溫及貨幣購買力下降，以及在難以預測的地緣政治，或金融環境轉變期間提供韌性。

隨著投資範圍持續擴大，投資組合建構的重要性也進一步提升。Christopher Hamilton 提醒，投資人仍需要透過不同資產分散成長風險，以及因應市場承壓期間的不確定性。因此，黃金的策略性配置價值仍大致不變。未來的投資組合可能同時持有AI受惠企業、私募資產、代幣化資產、大宗商品及黃金，關鍵在於如何有效結合不同資產，打造更加均衡且具韌性的投資組合。

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