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野村台日多重資產 開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台灣與日本股市各具不同產業優勢，台灣受惠AI浪潮與半導體供應鏈需求，企業獲利成長動能明確；日本則在薪資成長、內需復甦及企業治理改革帶動下，持續迎來結構轉型機會。

看好台日兩大市場的產業互補與投資潛力，野村投信推出野村台日優選多重資產基金，今（31）日起至9月4日展開募集，透過台日股市搭配多元債券配置，掌握不同市場的投資機會。

法人表示，台日產業合作再添新進展，台灣晶圓代工龍頭與日本Sony日前宣布，將於熊本成立合資公司，投入46.9億美元布局次世代影像感測器，涵蓋研發及生產等環節，顯示台日合作已成為顯學。

野村台日優選多重資產基金經理人劉璁霖表示，台股最大優勢在於完整的科技產業聚落，從晶圓製造、先進封裝、高速傳輸到伺服器零組件及散熱等，均位居全球供應鏈關鍵位置，電子股占比加權指數近八成。

隨AI應用持續擴大，雲端服務供應商加速投入AI基礎建設，資本支出維持高檔，台灣科技產業可望持續受惠AI伺服器、高效能運算及相關零組件需求。

相較而言，日股東證指數非金融及電子產業占比接近七成，可補足台股產業集中度較高的特性。劉璁霖指出，隨日本薪資成長及消費回溫，內需動能逐步改善，加上政府推動半導體、AI等戰略投資，以及東京證交所持續推動公司治理改革，企業資本效率與股東回饋意識提升，均為日股中長期投資的重要支撐。

此外，日本製造業具備汽車、機械、精密設備等產業優勢，服務業以及消費相關產業也可望受惠內需改善，提供不同於台股的投資機會。

野村台日優選多重資產基金配置台日股票之外，亦納入日企美元債、全球投資級債、全球非投資等級債及新興市場債等多元債券資產，採動態配置策略調整台日股及債券比重，兼顧成長機會與投資組合分散效果，打造更均衡的股債配置。

日本

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