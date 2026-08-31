成長機會+多元配置 新基金關鍵字

台美股市位處相對高檔，投信業者新基金布局也更重視「成長機會」與「多元配置」。觀察9月新基金募集動向，多重資產型產品成為市場焦點之一，同時科技成長題材持續受到青睞，顯示在AI長期趨勢未變、短線市場波動升高之際，透過跨資產配置參與結構性成長商機，成為投信布局新產品的重要方向。

從近期新募產品來看，富邦投信看準全球富裕族群資本流向與消費升級所衍生的商機，預計9月7日募集富邦富裕商機多重資產基金，鎖定「科技新引擎、醫療新動能、消費新模式」三大趨勢，並透過多重資產靈活配置掌握長期成長機會。

第一金投信同樣將於9月7日起募集全球動態入息多重資產基金；街口投信預計9月14日起募集街口特選優息非投資等級債券ETF；安聯投信則預計9月16日起募集主動安聯亞半導體ETF。

富邦富裕商機多重資產基金擬任經理人薛博升表示，投資聚焦從全球高資產族群「錢往哪裡去、需求往哪裡走」出發，尋找資本投入與消費升級背後所帶動的產業成長機會。

三大投資主軸中，「科技新引擎」涵蓋AI應用、機器人、自動化設備、量子電腦及太空衛星等新興科技；「醫療新動能」掌握高資產族群對健康管理、先進醫療與長期照護需求；「消費新模式」則涵蓋醫美、化妝品、休閒旅遊、電動車及寵物保健等生活升級商機。

薛博升指出，在市場高檔震盪環境下，為了降低波動，基金除掌握三大富裕商機，也結合股票、債券、基金受益憑證及REITs等多重資產，並依市場環境動態調整配置，在參與全球結構性成長趨勢之餘，提升投資組合配置彈性。

第一金全球動態入息多重資產基金經理人蔡東穎說明，市場預期利率上行風險，加上AI科技股強漲後存在較大震盪風險，藉由多重資產配置策略，從區域、資產的分散，再加上適時採用衍生性工具與事件投資策略等掌握錯價值投資機會，形成與單一主題急漲急跌的波動特性互補性。

蔡東穎強調，過去幾年投資人積極追成長型股票投資，市場漲多、波動加大的環境，採取動態配置、強調多元收息價值投資的多重資產基金，提供投資人穩健型配置的新選項。