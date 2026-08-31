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定期定額買台股押對寶 7月熱門基金新增扣款突破3千萬

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股7月經歷震盪，激發投資人「愈跌愈買」的抄底氣勢，統計該月台股基金定期定額扣款金額增加的基金檔數近60檔，顯示市場震盪之際，資金仍持續透過定期定額進場。

值得注意的是，7月定期定額新增金額突破3,000萬元的熱門台股基金，截至8月27日近一個月績效全數超過二成，從資金進場時點與後續績效來看，投資人可說是「押對寶」，展現絕佳選基金眼光。

進一步觀察7月定期定額新增金額排行，共有十檔台股基金單月新增扣款金額突破千萬級別，其中野村投信旗下基金包辦前五名。野村優質基金以6,148萬元新增金額居冠，近一月績效達23.3%。

野村中小、野村e科技、野村高科技及野村鴻運等基金新增金額均超過3,000萬元，近一月報酬率也全數站上22%，其中野村中小基金更達25.9%成為績效王。其他業者亦有亮眼表現，包括統一奔騰、第一金電子等基金同樣名列前段，顯示投資人趁市場修正布局的同時，也精準掌握具成長潛力的投資標的。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，台股先前震盪主要受到美國長天期公債殖利率上揚、CSP大廠自由現金流轉負及地緣政治等外部因素干擾，但美國通膨降溫、就業維持穩定，經濟擴張動能仍在，實體AI驅動的多頭超級循環可望延續至2028年，台灣具供應鏈核心的主場國優勢，長多格局未變。

投資策略上，建議維持積極做多但戒慎恐懼心態，並以汰弱留強為核心，優先布局具護城河、高定價權及穩健獲利能力的AI大型供應鏈龍頭。

統一投信投研團隊指出，台股短線在經歷大幅反彈後，進入高檔震盪階段，但中長期多頭趨勢不變。

AI供應鏈依然是驅動台股的核心動能，其成長並非泡沫，而是有紮實的獲利與展望支撐。

近期輝達新一代伺服器規格將開始放量出貨，AWS、Google等大廠的ASIC新品也將陸續推出，廠商獲利動能可望延續至明年。市場目前已開始反映明年獲利預期，未來仍有獲利上修想像空間，是創造超額報酬關鍵。

台股 定期定額

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