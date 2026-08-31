匯率跌破0.2關卡 日圓商品單月申購衝高

日圓兌新台幣匯率近期再度跌破0.2元關卡，長期處於相對弱勢區間，吸引國人持續換匯，累積可觀日圓也帶動日圓級別基金投資。根據投信投顧公會統計，7月境內日圓級別基金單月申購再突破200億日圓，日股基金更備受關注。

據投信投顧公會資料顯示，7月境內日圓級別基金單月申購金額達218億日圓，較2025年12月成長近三倍，且已連續兩個月維持在200億日圓以上。其中規模最大的元大日本龍頭企業基金日圓級別，單月淨申購達34.1億日圓，反映投資人日圓投資趨勢。

法人指出，對於積極換匯日圓的投資人而言，要賺到匯差仍須等待，不如換個角度思考，用手中日圓參與日股基金行情的成長潛力更大，且選擇日圓級別沒有匯率風險，近期也看到愈來愈多投資人觀察到這個趨勢，國內日圓級別日股基金的投資金額顯著增長，增速更勝美元級別資產。

從市場表現來看，2024年年底以來截至8月18日，領漲的日圓級別日股基金包括元大日本龍頭企業基金上漲71.55%、瀚亞日本動力股票基金上漲71.05%。

法人認為，當前日圓仍處相對低檔，投資人趁勢換匯累積資產，但若只是單純持有日圓等待升值，未必是最有效率的資產配置方式。透過日圓級別基金，不僅能保留日圓資產部位，更有機會同步參與日本企業獲利成長及股市多頭行情，讓手中的日圓從「等待升值」升級為「創造收益」。瀚亞投信指出，產業方面，日本除了掌握AI發展關鍵半導體設備、材料等核心供應鏈廠商；在薪資成長、旅日熱潮帶動，內需產業也呈現蓬勃氣象，整體日股產業發展均衡。