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日股基金利多連環秀 今年來指數頻創高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
日股示意圖。歐新社
日股示意圖。歐新社

近年來日本股市擺脫先前失落30年的頹勢，今年來日經225指數更是屢寫新高，觀察代表景氣與企業獲利是否超乎預期的指標—花旗經濟驚奇指數與盈利修正指數，日本這兩項指標都大於0，代表總經表現與企業獲利表現都優於市場預期，有助支撐日股多頭趨勢延續，投資人可透過日股相關基金來掌握行情。

觀察投信發行日本股票基金今年來累積報酬，大多超過二成，當中表現最好的兩檔基金，群益東方盛世基金與野村日本領先基金，分別有34.6%和31.5%，其中群益東方盛世基金近一年績效更是突破50%。

財富管理專家指出，投資人想參與日本股市行情，最簡單的方式莫過於透過日股基金來卡位。

近年來因日圓匯價相對低檔，也吸引投資人換匯持有，倘若短期內沒有赴日規劃，建議不妨將閒置日圓配置於日圓計價的日股基金，強化資產增值效益。

目前投信發行的日圓計價日股基金，包括群益東方盛世、第一金量化日本，以及元大日本龍頭企業等基金。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，日本基本面與企業獲利表現仍屬強韌，企業獲利預估值續獲上修，且最新財報顯示，主要板塊的盈餘多有20%以上成長率，並非集中少數產業，這樣讓日股結構更屬健康。

不僅如此，鑒於近年來日本企業於公司治理方面持續改善，估值方面亦有望調升，加上政府也針對數項關鍵戰略產業提出政策方針，有助促進經濟與產業發展，故整體來看，對於日股中長期表現仍正向看待。

產業方面，包括政策受惠題材之AI、半導體、國防等戰略產業前景可期，此外，在實質所得改善下，內需消費族群表現亦可留意。

野村日本領先基金經理人高君逸指出，日本景氣目前仍處於溫和成長階段，AI需求擴張帶動科技產業投資，加上薪資持續成長，消費與內需也逐步回暖，企業獲利維持良好表現。

從產業面來看，日本在半導體材料、設備等領域具有深厚的技術與供應鏈優勢，AI產業發展有望持續挹注企業成長動能。

同時，政府推動半導體、AI及能源轉型等政策，也有助於強化中長期產業競爭力。

展望後市，隨日本經濟逐步擺脫長期通縮環境，企業獲利成長與內需表現仍是支撐日股的重要因素。

日股 基金

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近年來日本股市擺脫先前失落30年的頹勢，今年來日經225指數更是屢寫新高，觀察代表景氣與企業獲利是否超乎預期的指標—花旗經濟驚奇指數與盈利修正指數，日本這兩項指標都大於0，代表總經表現與企業獲利表現都優於市場預期，有助支撐日股多頭趨勢延續，投資人可透過日股相關基金來掌握行情。

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