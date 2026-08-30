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AI晶片熱爆表 散熱迎世代交替

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30(00918)經理人郭修誠表示，隨著新一代AI晶片（如 NVIDIA Blackwell / Vera Rubin 平台）單晶片熱設計功耗（TDP）突破1kW大關，整櫃功耗更大幅躍升至200–250kW，傳統風冷技術已難以滿足龐大的散熱需求，迫使全球資料中心加速轉向液冷架構，帶動產業迎來結構性升級浪潮。在AI算力暴增與散熱世代交替的雙重驅動下，台股相關供應鏈長線看俏，亦成為高股息與科技型ETF資金追捧的核心主軸。

根據TrendForce預估，液冷技術在AI晶片領域的滲透率將從2025年的33%快速翻倍攀升至2026年的65%，2027 年高階AI訓練伺服器的液冷滲透率更將驚人地突破80%。伴隨滲透率狂飆，水冷板（Cold Plate）、冷卻分配單元（CDU）、快接頭（UQD）及3DVC均熱板等核心組件的產品單價（ASP）大幅提高，驅動散熱供應鏈毛利率與營收規模同步暴增。

郭修誠指出，更值得關注的是，美系各大雲端服務巨頭（CSP）與NVIDIA供應鏈夥伴大幅拉高資本支出積極擴產。目前主要散熱大廠的訂單能見度已一路延伸至2028年，展現出極高的營運高成長確定性。散熱族群已從過去的傳統零組件角色，晉升為AI基礎建設中不可或缺的「算力瓶頸關鍵解方」。

專家表示，在此波產業轉型潮中，大華優利高填息30（00918）憑藉獨特的前瞻選股邏輯，展現強烈市場吸引力。00918不僅鎖定高股利標的，更首創將歷史填息率納入篩選機制，確保投資人能「領得到股利、吃得到價差」，避免落入「賺了股息、賠了價差」的陷阱。在其最新成分股布局中，00918展現出攻守兼備的雙軌戰略：

防禦底座：以營運穩健、具備高殖利率優勢的金融族群作為資產穩壓器。

攻擊箭頭：深度卡位AI伺服器與組裝供應鏈（如華碩、廣達、緯穎等權值股），直接受惠於伺服器算力升級與散熱規格大幅大幅提升帶來的獲利成長。

展望後市，郭修誠指出，AI伺服器功耗突破極限帶動的液冷革命，讓台股電子供應鏈獲利能見度長達數年。00918透過「高股息＋高填息＋AI供應鏈」的配置，一方面提供投資人強勁且具填息實力的現金流保障，另一方面則藉由核心科技成分股，享受AI基礎建設世代交替所帶來的資本利得。整體而言，全球資料中心迎來液冷散熱的世代交替潮，供應鏈訂單能見度直達2028年，台股AI族群獲利基本面極為扎實。

晶片 華銀 填息 NVIDIA 算力 高股息

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