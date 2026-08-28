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外資買盤回籠、AI多頭架構穩固 短線看地緣政治與利率風向

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

本周台股迎來連續上漲，成功收復所有均線。28日加權指數多頭資金回籠，成交值也放大至1.2兆元，終場指數收46,331.45點。根據證交所公布籌碼動向，三大法人同步買超，合計買超468.18億元，其中外資買超415.87億元，連續三日買超逾1,200億元，回補力道最強；投信及自營商則是買超9.6億、42.71億元。

玉山臺灣市值動能50ETF（009803）（原PGIM保德信台灣市值動能50ETF）經理人蔡長琛表示，短線利空因子仍聚焦在美債殖利率偏高、壓抑科技股估值及波動放大，還有美伊之間地緣政治的風險反覆。但資金短期輪動不影響AI概念股的長多格局。而隨著美國期中選舉進入倒數10周，近期觀察川普支持率下滑使政策壓力指數已攀升至近期高點，根據過往經驗，短線川普政策態度軟化機率上升，地緣政治風險緩解將有望推動市場情緒回溫，為後續股市反彈提供契機，資金將持續回補AI科技族群。

009803經理人蔡長琛表示，台股技術性修正壓力近尾聲，股市回歸基本面驅動，ETF標的挑選上，建議挑選市值型股票，以AI、半導體相關成長型標的擔任進攻引擎，並輔以金融、低基期科技股等防禦性標的，強化ETF走勢韌性。

玉山金滿意基金（原PGIM保德信金滿意基金）經理人郭明玉表示，本周有輝達（NVIDIA）遞出亮眼財報與財測利多消息帶動，但短線台股面臨「基本面強、量能不足」壓力，須持續觀察籌碼面及國際利空因子。7~8月融券餘額下降、高股息ETF持續吸金，顯示市場並未轉向全面看空，而是短期從AI高估值成長股，輪動至金融、工業與高股息等趨避風險，預料終將回到有獲利基礎的科技主流族群。

投資人等待美聯準會主席華許在Jackson Hole全球央行年會發表演說。對此郭明玉表示，華許淡化前瞻指引，使得市場不確定性上升，10年期期限溢酬升至近年高位，反映投資人要求更高風險補償，對長債與高估值成長股形成壓力。在利空尚未消除前，選股建議挑選今、明年展望良好，具有強勁現金流收益率、正銷售/具盈利增長，以及有吸引力/低估值的優質指數成分股，尤其看好AI需求全面帶動高階電子零組件營運動能，尤其是機構件（滑軌）、ABF載板、CCL及散熱等族群。

外資 地緣政治 科技股

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TISA 台股基金規模逾70億

TISA基金開辦逾一年，低成本投資優勢逐漸受到市場關注，台股基金產品線也持續擴充。截至今年7月底，市場上TISA台股基金累計達28檔，儘管7月經歷劇烈震盪，但整體規模首度突破70億元，成長至71.61億元，持續增胖中。隨著定期定額及長期資金持續投入，TISA逐步成為投資人布局台股、累積資產的另一項選擇。

美股基金+新興債 攻守兼備

近期AI科技股進入估值修正，產業集中度較高的台股也劇烈震盪，滿手台股基金的投資人開始面臨資產配置考驗。法人認為，若仍以資產增值為主，可配置美股基金；若希望降低波動，則可搭配新興市場債或美國公債基金，建立更抗震的投資組合。

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