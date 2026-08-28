TISA 台股基金規模逾70億

TISA基金開辦逾一年，低成本投資優勢逐漸受到市場關注，台股基金產品線也持續擴充。截至今年7月底，市場上TISA台股基金累計達28檔，儘管7月經歷劇烈震盪，但整體規模首度突破70億元，成長至71.61億元，持續增胖中。隨著定期定額及長期資金持續投入，TISA逐步成為投資人布局台股、累積資產的另一項選擇。

觀察市場上規模超過億元的TISA台股基金近一月績效，截至8月26日，野村優質基金漲24.96%最多，其餘一成以上依序為施羅德台灣樂活中小17.5%、凱基台灣精五門12.75%、國泰台灣高股息11.95%、統一大滿貫10.17%、統一台灣動力10.01%，顯示在市場行情回升之際，基金選股策略仍是影響績效表現的重要因素。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，從景氣循環觀察，目前美股仍處於榮景階段的相對早期，市場仍具一定的上行空間，不過隨著AI相關資本支出持續擴張，後續仍須留意投資增速放緩可能帶來的庫存及產能調整。

展望後市，投資人除了持續關注CSP資本支出、自由現金流及供應鏈產能變化，也應更加重視企業獲利與產業循環，避免過度集中於景氣循環股，透過選股紀律穩健的基金或ETF參與市場行情。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，全球AI基礎建設持續擴張，且AI應用加速推進，加以下半年進入消費性電子產品備貨旺季，出口動能可望維持，隨著AI需求不墜、大廠資本支出擴張，對於台股中長期表現正向看待，惟操作上仍須留意主要央行貨幣政策變化與國際地緣政治情勢發展。

法人分析，TISA投資人從長線存股角度出發，重視複利效果，據基富通統計，透過TISA的40歲以下投資人比例高達45%，近七成投資人可承受15%以上的資產波動，有時間上的優勢承擔合理風險，換取更大的資產成長空間。