美股基金+新興債 攻守兼備

近期AI科技股進入估值修正，產業集中度較高的台股也劇烈震盪，滿手台股基金的投資人開始面臨資產配置考驗。法人認為，若仍以資產增值為主，可配置美股基金；若希望降低波動，則可搭配新興市場債或美國公債基金，建立更抗震的投資組合。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，分散投資不等於一定要降低股票比重，對投資期間較長、能承受較大波動的投資人而言，持有台股基金之外，再搭配美股基金是延伸資產成長動能的方式。根據1991年至2026年回測，100%持有台股的年化報酬率約8.6%；調整為60%台股、40%美股後，年化報酬率提高至10.1%，風險報酬比也由0.32升至0.51，顯示保留台股核心部位加入美股，有機會改善長期投資效率。

「若投資人希望兼顧資產成長與穩定，就可讓債券扮演減震角色，但新興市場債與美國公債的功能並不相同。」張榮仁表示，以60%台股搭配40%新興市場債回測，年化報酬率約9.1%，略高於單押台股的8.6%，最大跌幅則降至負47%，較全數持有台股少跌約23.7個百分點，適合希望保留收益機會、又想減緩震盪的投資人；若更重視下跌時的防守能力，60%台股搭配40%美國公債，最大跌幅可進一步降至負43.8%，年化波動度降至16%。新興市場債偏向收益與平衡，美國公債則更著重防守。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦‧賽加爾表示，新興市場相較成熟市場具備較高的預期成長率、對全球經濟成長的貢獻持續提高，政府負債較低而外匯存底充沛，且新興市場不僅只有東北亞的半導體科技產業，而是正在多個領域取得領先地位。

然而，多數國際投資人卻仍以過去的刻板印象看待新興市場，未能充分理解其產業結構與競爭力的改變，使得全球投資組合的配置仍未同步調整。