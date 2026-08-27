多重資產基金 富人青睞

隨全球科技巨頭持續擴大資本支出，高資產族群與家族辦公室的資金動向也受到市場矚目。觀察「聰明錢」流向，可以發現高資產族群資金布局已不再只著眼短期題材，而是積極尋找能夠提升效率、創造新需求，並具備長期結構性成長潛力的產業。

根據高盛證券《2025 Family Office Investment Insights Report》，在全球家族辦公室未來12個月產業配置規劃中，有58%預期超配科技產業，在各主要產業中最為突出；同時，高達86%的家族辦公室已具備AI相關投資。法人分析，高資產族群投資視野通常較長，資金配置除了關注科技創新，也逐步延伸至醫療科技、健康照護及新型態消費等領域，反映富裕人口增加與科技革新正在共同改變全球資本配置方向。

富邦富裕商機多重資產基金擬任經理人薛博升表示，富裕族群布局科技，並非單純追逐熱門題材，而是著眼於科技能否創造更高效率、降低時間成本，以及形成可規模化的長期商業模式。隨AI從模型訓練走向推論、企業應用、自動化及實體AI，背後帶動的半導體、機器人、自動化設備、穿戴式感測及太空衛星等產業，都值得持續關注。

理財專家提醒，結構性成長題材不代表投資過程沒有波動，尤其科技產業評價較容易受到利率、市場風險偏好及企業獲利預期影響，因此投資策略上不宜只押注單一產業。透過不同產業及資產類別分散配置，有助因應市場快速輪動，並從不同成長題材中尋找機會。