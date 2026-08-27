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四檔台股商品規模創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股ETF總檔數達94檔創歷年新高，整體規模雖受到近期大盤震盪盤整影響尚未再創歷史新高紀錄，不過包括群益台灣精選高息（00919）、主動中信台灣收益、主動安聯台灣高息和FT臺灣永續高息共四檔規模已率先創下新高，全數由高息型包辦。

根據CMoney統計至昨（26）日，盤面上四檔規模改寫新高的ETF依序為群益台灣精選高息5,682.19億元、主動中信台灣收益268.8億元、主動安聯台灣高息101.91億元、FT臺灣永續高息101.17億元。

投信法人表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤低，大盤在高檔震盪下，接下來面臨的挑戰更為複雜，在操作策略上，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，台股雖處高檔震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，行情機會大於風險，仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，是穩健投資首選。

隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力價值股來平衡投組風險，金融股便是最受寵標的，未來股息配發潛力也備受期待。

主動中信台灣收益經理人張書廷表示，台灣上市櫃企業Q2獲利創高，市場持續上修未來兩年獲利預估。此外，雲端服務供應商（CSP）未認列訂單規模擴大，顯示AI資料中心建置需求尚未出現降溫跡象，對台灣供應鏈形成長期支撐。

台股 規模 商品 ETF

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