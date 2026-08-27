錢進日股 參與成長行情

日股是今年來表現最強勁的市場之一，但有別於部分市場過度集中於AI單一成長主題，日股展現更具廣度與持續性的結構性成長，不僅具備AI成長動能，更受惠於獲利上修、內需消費向上循環、利率正常化等多重利多支撐，日股有望延續長期多頭行情，建議投資人可以透過績優的日股基金參與成長行情。

瀚亞投信指出，日本企業持續展現強勁的獲利動能，高盛預估，日本企業獲利在2026、2027年均有望繳出雙位數成長的佳績，看好未來12個月TOPIX指數有望上漲至4,500點。

近年日本企業在資本效率、股東回報以及企業治理方面皆有顯著改善，同步提升企業獲利品質與成長，以扎實基本面表現推動日股上漲。

就產業面觀察，當前日股展現更均衡的面貌。瀚亞投信表示，日本掌握AI發展關鍵的半導體設備、材料等核心供應鏈廠商，成為全球AI科技發展不可或缺的要角。

日本內需產業也呈現有別於過去的蓬勃氣象，不僅整體薪資在2026年達到5%的正成長，全球持續的旅日熱潮，亦帶動日本內需消費表現。此外，長期結構性的缺工問題，更驅使工業自動化趨勢發展。

值得注意的是，過往市場普遍認為投資日股必然同時承擔日圓波動風險。但瀚亞投信指出，數據顯示日本股市相比過去更加獨立，近年來東證指數與日圓匯率幾乎沒有相關性。

更重要的是，日本正走向利率正常化，繼6月利率會議升息1碼之後，日本央行仍表態維持決策走向不變，未來仍有升息空間，這將成為日本金融股重評價的重要催化劑。

展望後市，瀚亞投信認為，日股在基本面改善、產業多元發展的帶動下，獲利持續成長，加之全球資金重新關注日股市場，更可望進一步帶動日股評價上升。