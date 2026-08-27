聽新聞
0:00 / 0:00

錢進日股 參與成長行情

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

日股是今年來表現最強勁的市場之一，但有別於部分市場過度集中於AI單一成長主題，日股展現更具廣度與持續性的結構性成長，不僅具備AI成長動能，更受惠於獲利上修、內需消費向上循環、利率正常化等多重利多支撐，日股有望延續長期多頭行情，建議投資人可以透過績優的日股基金參與成長行情。

瀚亞投信指出，日本企業持續展現強勁的獲利動能，高盛預估，日本企業獲利在2026、2027年均有望繳出雙位數成長的佳績，看好未來12個月TOPIX指數有望上漲至4,500點。

近年日本企業在資本效率、股東回報以及企業治理方面皆有顯著改善，同步提升企業獲利品質與成長，以扎實基本面表現推動日股上漲。

就產業面觀察，當前日股展現更均衡的面貌。瀚亞投信表示，日本掌握AI發展關鍵的半導體設備、材料等核心供應鏈廠商，成為全球AI科技發展不可或缺的要角。

日本內需產業也呈現有別於過去的蓬勃氣象，不僅整體薪資在2026年達到5%的正成長，全球持續的旅日熱潮，亦帶動日本內需消費表現。此外，長期結構性的缺工問題，更驅使工業自動化趨勢發展。

值得注意的是，過往市場普遍認為投資日股必然同時承擔日圓波動風險。但瀚亞投信指出，數據顯示日本股市相比過去更加獨立，近年來東證指數與日圓匯率幾乎沒有相關性。

更重要的是，日本正走向利率正常化，繼6月利率會議升息1碼之後，日本央行仍表態維持決策走向不變，未來仍有升息空間，這將成為日本金融股重評價的重要催化劑。

展望後市，瀚亞投信認為，日股在基本面改善、產業多元發展的帶動下，獲利持續成長，加之全球資金重新關注日股市場，更可望進一步帶動日股評價上升。

日股 高盛 投信

延伸閱讀

日股犀利 專家喊布局

群益東方盛世基金績效強 新增日圓級別 於基富通、一銀、兆豐證上架

台股ETF 主動式領跑

主動式ETF 吸金力強

相關新聞

固定收益商品 有看頭

Jackson Hole（全球央行年會）即將登場，貝萊德亞太區環球固定收益主管Navin Saigal昨（26）日來台在亞太固定收益投資展望交流會指出，當前殖利率水準仍為固定收益提供具吸引力的收益機會，但投資成果更取決於投資人如何以收益為核心、保持彈性並主動分散配置，而非單純預測利率方向。

錢進日股 參與成長行情

日股是今年來表現最強勁的市場之一，但有別於部分市場過度集中於AI單一成長主題，日股展現更具廣度與持續性的結構性成長，不僅具備AI成長動能，更受惠於獲利上修、內需消費向上循環、利率正常化等多重利多支撐，日股有望延續長期多頭行情，建議投資人可以透過績優的日股基金參與成長行情。

四檔台股商品規模創高

台股ETF總檔數達94檔創歷年新高，整體規模雖受到近期大盤震盪盤整影響尚未再創歷史新高紀錄，不過包括群益台灣精選高息、主動中信台灣收益、主動安聯台灣高息和FT臺灣永續高息共四檔規模已率先創下新高，全數由高息型包辦。

多重資產基金 富人青睞

隨全球科技巨頭持續擴大資本支出，高資產族群與家族辦公室的資金動向也受到市場矚目。觀察「聰明錢」流向，可以發現高資產族群資金布局已不再只著眼短期題材，而是積極尋找能夠提升效率、創造新需求，並具備長期結構性成長潛力的產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。