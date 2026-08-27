固定收益商品 有看頭

Jackson Hole（全球央行年會）即將登場，貝萊德亞太區環球固定收益主管Navin Saigal昨（26）日來台在亞太固定收益投資展望交流會指出，當前殖利率水準仍為固定收益提供具吸引力的收益機會，但投資成果更取決於投資人如何以收益為核心、保持彈性並主動分散配置，而非單純預測利率方向。

Navin Saigal認為，美國利率應該會按兵不動一段時間，聯準會（Fed）主席華許上任後成立一些工作小組，進行多方研究一些數據是否真正反映現況，研究結果沒出來且現在經濟數據都算溫和，沒有看到需要採取行動。簡單來說，對華許來說，「差不多對」比較重要，而非「重押結果還要押錯」，這個結果會比較慘。

Navin Saigal表示認為，隨著各國央行逐漸減少對美國聯準會前瞻指引的依賴，固定收益市場正從由聯準會政策訊號主導的框架，轉向更需要判斷經濟基本面、通膨、就業與市場趨勢的新階段。

儘管AI投資、企業穩健的資產負債表及強勁資本支出，仍支撐著全球經濟韌性，但成長、獲利與就業動能正變得更集中於特定產業和企業，投資人需要更審慎選擇可承擔的風險來源。

Navin Saigal指出，投資人目前最好不要碰一些強勢貨幣計價的亞洲投資級債券，原因是利差太窄了，包括美國投資級債券現在利差也偏窄。

基本上，可搭配不同資產打造一個殖利率7%左右投資組合，例如，亞洲非投資級債與美國非投資級債殖利率都有7%；另外，也有兩家大型雲端運算業者發行的債券殖利率也有7%。除此之外，還有一些大型專案融資借錢去開發數據中心，用數據中心當作擔保品，這種專案融資殖利率也上看7%。30年期日本政府公債如果避險成美元，也有機會上看7%的殖利率。

一些大型AI相關業者開始大肆舉債進行AI建設，投資人該當這些AI公司股東還是債主？Navin Saigal表示，如果六個月前可能股票會較具吸引力，但現在則認為不管是在股票或是債券都能找到比較均衡的布局點。