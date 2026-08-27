聽新聞
0:00 / 0:00

固定收益商品 有看頭

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
貝萊德亞太區環球固定收益主管Navin Saigal。記者廖賢龍/攝影
貝萊德亞太區環球固定收益主管Navin Saigal。記者廖賢龍/攝影

Jackson Hole（全球央行年會）即將登場，貝萊德亞太區環球固定收益主管Navin Saigal昨（26）日來台在亞太固定收益投資展望交流會指出，當前殖利率水準仍為固定收益提供具吸引力的收益機會，但投資成果更取決於投資人如何以收益為核心、保持彈性並主動分散配置，而非單純預測利率方向。

Navin Saigal認為，美國利率應該會按兵不動一段時間，聯準會（Fed）主席華許上任後成立一些工作小組，進行多方研究一些數據是否真正反映現況，研究結果沒出來且現在經濟數據都算溫和，沒有看到需要採取行動。簡單來說，對華許來說，「差不多對」比較重要，而非「重押結果還要押錯」，這個結果會比較慘。

Navin Saigal表示認為，隨著各國央行逐漸減少對美國聯準會前瞻指引的依賴，固定收益市場正從由聯準會政策訊號主導的框架，轉向更需要判斷經濟基本面、通膨、就業與市場趨勢的新階段。

儘管AI投資、企業穩健的資產負債表及強勁資本支出，仍支撐著全球經濟韌性，但成長、獲利與就業動能正變得更集中於特定產業和企業，投資人需要更審慎選擇可承擔的風險來源。

Navin Saigal指出，投資人目前最好不要碰一些強勢貨幣計價的亞洲投資級債券，原因是利差太窄了，包括美國投資級債券現在利差也偏窄。

基本上，可搭配不同資產打造一個殖利率7%左右投資組合，例如，亞洲非投資級債與美國非投資級債殖利率都有7%；另外，也有兩家大型雲端運算業者發行的債券殖利率也有7%。除此之外，還有一些大型專案融資借錢去開發數據中心，用數據中心當作擔保品，這種專案融資殖利率也上看7%。30年期日本政府公債如果避險成美元，也有機會上看7%的殖利率。

一些大型AI相關業者開始大肆舉債進行AI建設，投資人該當這些AI公司股東還是債主？Navin Saigal表示，如果六個月前可能股票會較具吸引力，但現在則認為不管是在股票或是債券都能找到比較均衡的布局點。

商品 殖利率 華許

延伸閱讀

多檔債券ETF 息利雙收

美債投等債 吸金力強

輝達財報本周登場！AI多頭迎壓力測試 網嘆：財報好也可能跌

關切哪些數據？Fed華許周五演講 專家：市場若聽到2件事會大漲

相關新聞

固定收益商品 有看頭

Jackson Hole（全球央行年會）即將登場，貝萊德亞太區環球固定收益主管Navin Saigal昨（26）日來台在亞太固定收益投資展望交流會指出，當前殖利率水準仍為固定收益提供具吸引力的收益機會，但投資成果更取決於投資人如何以收益為核心、保持彈性並主動分散配置，而非單純預測利率方向。

錢進日股 參與成長行情

日股是今年來表現最強勁的市場之一，但有別於部分市場過度集中於AI單一成長主題，日股展現更具廣度與持續性的結構性成長，不僅具備AI成長動能，更受惠於獲利上修、內需消費向上循環、利率正常化等多重利多支撐，日股有望延續長期多頭行情，建議投資人可以透過績優的日股基金參與成長行情。

四檔台股商品規模創高

台股ETF總檔數達94檔創歷年新高，整體規模雖受到近期大盤震盪盤整影響尚未再創歷史新高紀錄，不過包括群益台灣精選高息、主動中信台灣收益、主動安聯台灣高息和FT臺灣永續高息共四檔規模已率先創下新高，全數由高息型包辦。

多重資產基金 富人青睞

隨全球科技巨頭持續擴大資本支出，高資產族群與家族辦公室的資金動向也受到市場矚目。觀察「聰明錢」流向，可以發現高資產族群資金布局已不再只著眼短期題材，而是積極尋找能夠提升效率、創造新需求，並具備長期結構性成長潛力的產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。