日股犀利 專家喊布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

受益於AI相關需求加持，以及企業進行價格轉嫁，帶動日本上市企業近一季獲利成績亮眼，純益率來到9.1%，年增2.7%，也寫下歷史新高，市場對日股企業業績保持增長的預期也升溫，也帶動日股基金表現。

根據日本經濟新聞統計與調查，包括花旗證券、大和證券等十家機構對2026年年底的日經225指數平均預期接近75,000點，以24日收盤點位65,528點來看，還有近14.4%潛在漲幅。

財富管理專家表示，在日本企業營運成長加速、獲利預估值持續上修，日經225指數今年來漲近三成，連帶投信發行的日股基金表現亮眼，不僅全數繳出正報酬，表現最好的群益東方盛世基金累積漲幅更近34%、野村日本領先基金也有近31%。

後市來看，隨日股企業獲利結構多元化，已不再由外銷主導，獲利結構更趨健康，加上近年來日本公司治理成效卓著，也有助日股估值調升下，儘管近期日股受國際股市去槓桿的拖累而整理，中長期表現仍舊看好，建議投資人可透過日股基金來掌握行情。

此外，近年來因日圓匯價處於相對低檔，若投資人短期內沒有赴日旅遊規劃、手上有閒置的日圓，也可考慮申購日圓計價的日股基金，增進資金運用效率。目前投信發行的日圓計價日股基金包括群益東方盛世、第一金量化日本以及元大日本龍頭企業等基金。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，基於日本基本面維持穩健，企業獲利具備支撐，加上日本央行關注的核心CPI略為降溫，顯示通膨壓力逐步減輕，同時實質薪資年增率已連續數月轉正，有助支持內需消費與經濟動能。此外，日本政府也持續透過政策措施來促進經濟與產業發展，包括AI與半導體、國家安全、數位資安等17項戰略領域備受關注，日股後市行情仍值留意，看好AI相關題材、金融、內需等類股表現。

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