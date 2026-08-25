台股基金十強月賺13% 野村投信旗下商品包辦前八名

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
近一個月台股基金平均報酬率達7.14%，績效前十名基金單月報酬率全數超過13%。聯合報系資料照
近一個月台股基金平均報酬率達7.14%，績效前十名基金單月報酬率全數超過13%。聯合報系資料照

台股8月來反彈後歷經波動，加權指數漲幅為4.75%，但在類股輪動迅速的環境下，主動基金績效表現亮眼。目前市場上各類型台股基金共217檔，近一個月平均報酬率達7.14%，績效前十名基金單月報酬率全數超過13%。

根據CMoney統計至24日，從近一個月績效來看，野村投信旗下基金包辦績效前八名，野村優質以19.51%奪下冠軍，野村中小、野村鴻運則分別以19.16%、18.94%緊追在後；前十名還有台新2000高科技和玉山金滿意，漲幅超過13%。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，AI需求仍是支撐台股中長期成長的重要動能，半導體、AI伺服器及滑軌、散熱、光通訊等供應鏈持續受惠硬體規格升級與AI應用擴張，從Token使用量增加、AI軟體業者經常性營收創高及GPU租賃市場熱絡來看，實際需求依舊穩健。

儘管市場對AI需求及科技股評價仍有疑慮，但企業獲利成長動能尚未改變，加上部分傳產族群景氣逐步改善，透過主動選股與靈活調整持股，可望同步掌握AI科技成長及傳產復甦機會。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，美國與伊朗緊張情勢升溫，加上市場憂心通膨壓力再起，致台股震盪加大，唯因重量級科技大廠財報亮眼，基本面強勁，逢低買盤承接意願濃厚。

整體來看，美股財報與盤勢結構仍健康，AI仍在趨勢上，台股企業獲利2026~2027年增率皆有20%以上的成長，第3季若遇回檔皆屬健康修正，不是系統性風險，有利長多行情的展開，仍看好2027年股市表現，短線若遇大幅拉回皆是長線買點。

第3季（7-9月）通常伴隨美股財報週開出後的利多實現、除權息旺季以及經理人夏季休假，容易出現季節性震盪。專家建議，利用回檔檢視手中持股，淘汰弱勢股，換股操作。

玉山金滿意基金經理人郭明玉表示，近期市場觀望情緒明顯升溫，44,000點已由先前壓力區逐漸轉為短期支撐區；而46,000至46,500點成為短線重要觀察區域，後續持續觀察成交量能以及籌碼面表現。

AI概念股於7月歷經顯著之技術性修正與去槓桿清洗後，市場浮額已逐步出清，尤其是台股身為全球AI供應鏈之關鍵核心，中長期多頭架構依然穩固。短線反彈後重回高檔區間震盪、類股輪動格局，整體操作宜保留資金彈性，並採分批、擇優布局。

台股 台股基金 基金

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