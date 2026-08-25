00412A瞄準亞洲半導體
看準半導體是AI發展的關鍵產業，日、韓等股市也涵蓋重要的半導體相關企業；安聯投信推出全台首檔亞洲半導體主動式ETF（00412A），高度聚焦亞洲半導體核心供應鏈的投資策略，協助投資人掌握AI時代最關鍵的投資拼圖。
安聯投信總經理陳彥婷表示，過去一年來，主動式ETF已朝兆元規模邁進，投資主題逐步擴展至海外，而AI驅動下的半導體產業革命正是今後最重要的投資主題。亞洲半導體是AI投資不可或缺的關鍵拼圖，更是支撐整個AI產業持續運作與創新的核心基礎設施。
安聯亞洲半導體主動式ETF為安聯投信布局主動式ETF市場的第四檔產品，也是安聯環球投資集團首度將策略版圖延伸至亞洲半導體領域；同時，00412A更是全台首檔以亞洲半導體為投資核心的主動式ETF。
安聯投信投資長張惟閔表示，若以投資心法來看，AI時代比以往任何時候都更需要跨市場、跨產業的研究能力。因此，投資研究也必須突破單一市場框架，以全球產業鏈視角掌握趨勢變化與企業競爭力。
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