主動式商品 金融類搶鏡

近期全球股市「政」盪再起，不少科技指標指數面臨重要均線關卡，海外主動式股票型ETF非AI主題表現勝出。據統計，八檔已掛牌的海外主動式股票型ETF當中，近一月受益人數及受益權單位數，僅主動復華金融股息（00998A）維持正成長。

投信法人表示，美伊地緣政治風險升溫、美債殖利率攀升，同時牽動油價、通膨及貨幣政策變動，進而加速市場資金及產業輪動，鑒於不確定性上升，建議做好資產配置，除了持有中長線看好的AI題材之外，可透過波動性較小且同時受惠AI的金融等產業布局，同步掌握創新成長及息收機會。

今年上半年引領全球股市漲勢的科技類股，7月以來漲勢趨緩，資金轉向因油價走揚的能源股，以及評價及收益具吸引力的金融股、具防禦特性的醫療保健類股。

MSCI全球金融指數7月以來上漲近8%，同期間MSCI世界資訊科技指數下跌近2%。

主動復華金融股息ETF經理人張正宇表示，金融股具較低波動、低相關性，藉由金融股股息率相對較高與配息機制，分散風險兼顧固定收益機會。

展望後市，預期全球金融股有望持續獲得資金面及基本面支持，由於歐洲金融業獲利能力持續提高，股票評價有上升空間，成為ETF成分股配置重心，藉由布局歐洲各市場大型銀行壽險公司，同步掌握產業獲利成長及息收投資機會。

主動台新龍頭成長ETF經理人蘇聖峰指出，近期美股拉回整理，尤其與台股連動性大的費城半導體指數修正較大，而各項產業龍頭企業憑藉自身的護城河，能夠優先透過規模及成本優勢，降低市場衝擊，同時，龍頭企業在產業復甦的路上，擁有更穩定的成長契機，據統計，2025年第3季至2026年第2季，全球成長股單季EPS成長率皆高達二位數，提供股價抗跌底氣。

蘇聖峰表示，預期後市極端政策機率下降，第4季行情看好，龍頭企業憑藉其規模優勢和創新能力，以及穩健的獲利與財務體質，在面對市場風險和科技變革時，展現出更強的韌性，常是資金的避風港，具長期投資價值。