高殖利率護體 穩定抗震

台股近期走勢再度轉趨震盪，高股息ETF憑藉高殖利率與價值型成分股保護，回檔幅度明顯低於大盤，展現相對穩定特性。台股上周跌幅1.28%，高股息ETF單周漲幅前十名均為正報酬。

根據臺灣集中保管結算所與臺灣證券交易所統計顯示，台股震盪期間定期定額與零股逢低加碼買盤依舊強勁，高股息ETF總受益人數持續增加突破千萬大關。

上周整體ETF資產規模縮水，群益台灣精選高息（00919）單周增加17.27億元居冠；第二名為元大台灣高息低波ETF增加14.7億元。

中國信託投信表示，從評價面觀察，中國大陸股市目前本益比相較其他主要市場明顯偏低，整體估值處於歷史相對低檔水準。在此基礎上，隨著企業盈餘逐步改善與政策支持力度提升，未來獲利修復空間具備上行潛力。

低估值結合中長期經濟轉型與成長動能，使大陸股市在承擔相對風險的同時，提供具吸引力的風險補償，可望成為投資組合中具戰略意義的配置選項。

台新臺灣永續高息中小型ETF研究團隊表示，經過7月的大幅修正後，4萬點為短底的態勢大致確立，但因46,000點以上的套牢籌碼仍多，需要時間去消化與換手，故預期8~9月台股以區間震盪格局為主，具新題材與漲勢落後的中小型利基股具補漲機會。

此外，在中東情勢仍趨緊張下，先前漲多的大型股容易率先成為外資的提款機，可優先布局台股中小型高股息ETF，一來可利用高股息增強下檔防禦性；另一方面，中小型股股權集中、籌碼較穩。