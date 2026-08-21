快訊

韓國瑜2度握手破冰！被問飆罵事件 傅崐萁回2字

MLB／看李灝宇打球細節滿滿 老虎記者激讚：就是該待在大聯盟

有螢幕的蘋果HomePad藏5功能比想像多！被讚「家中每個房間都能放1台」

聽新聞
0:00 / 0:00

國內首檔台新全球 AI 電力基金報請成立 迎雙黑金爆發性商機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
美國資料中心年平均用電需求持續上升。資料來源：GS 台新投信整理
美國資料中心年平均用電需求持續上升。資料來源：GS 台新投信整理

國內首檔AI+電力股票型基金台新全球AI電力基金」已於8/20報請成立，該檔基金囊括電力上中下游族群，掌握發電、長途輸電、配送電、終端使用者四大長線趨勢。

台新投信表示，在AI資料中心快速擴張下，美國2028年新增資料中心將將面臨40％缺口無法獲得滿足，電力成為重要戰略物資，為電力基礎建設與設備需求帶來爆發性商機，分析師估計，AI基礎建設2026-2035年可望帶來合計7.6兆美元投資計畫，電力投資金額更是年年走高，全球AI電力基金夯。

台新全球AI電力基金經理人林禹全表示，AI投資邏輯已由「說故事」轉向獲利驗證，亞馬遜財報獲市場肯定，市值突破3兆美元。根據AWS亞馬遜最新財報與調研指出，亞馬遜確認未來幾年繼續擴大電力容量和資料中心基礎設施計畫。並表示，2027年大部分算力已被客戶提前預訂。

不過，2027年資料中心交付存在政府監管、電力供應瓶頸、電力裝置交付周期長等三大瓶頸，預期電力問題將會是未來算力關鍵。

林禹全指出，在電力遭遇瓶頸下，推動需求商機，高盛上修美國資料中心電力需求，複合年成長率上修至3.5%。分析師預估，美國部分受監管公用事業與部分獨立發電商，如：TLN、VST 等，可望從不斷上漲的電價和新增的資料中心購電協議 (PPA) 中受益。

另外，分析師亦估計，2030年數據中心一年用電量將消耗9,400億度，為目前台北的用電量100倍，全球AI電力基金長多行情可期。

電力 基金 台新

延伸閱讀

AI算力競賽帶動！電力概念ETF火力旺 四檔商品最高年漲近七成

SpaceX算力大擴軍！009819、009828搶題材…晶片、資料中心到電力全受惠

晶片大腦配PCB骨架！009828看好AI PCB翻倍成長 發行價10元打包台日韓龍頭

Fed 一面肯定 AI、一面示警估值 台股早盤震盪、聯發科日月光走弱

相關新聞

千萬大戶「錢」進境內基金 91%重押台股科技

全球金融市場2026年波動加劇，高資產投資人卻沒有因此縮手，反而加快資產配置腳步。根據「鉅亨買基金」觀察，平台投入成本達1,000萬元以上的大戶，今年前七月申購金額較2025年同期大增170%，顯示市場震盪不僅沒有澆熄投資意願，反而促使大戶加速調整資產配置。值得注意的是，這波資金移動不只是規模放大，更出現明顯的市場與基金類型轉向。

海外基金六雄淨值新高 生技最看俏

近期全球主要股市高檔震盪，不過，投信發行的932檔海外股票基金統計至8月19日，仍有六檔淨值創下新高，分別是群益那斯達克生技（00678）、富蘭克林華美生技-美元、玉山全球醫療生化-美元、玉山全球資源、安聯全球生技趨勢-美元、野村全球航運龍頭息收，其中以生技基金表現相對亮眼，共有四檔上榜。

平衡型基金 抗震高手

台股近期高檔震盪，市場資金在類股間快速輪動，投資人操作難度升高。在大盤波動加劇之際，平衡型基金透過股債配置及靈活調整持股，不僅展現較佳抗震能力，近月績效更多數表現打敗台股大盤，最強一檔甚至達17.7%，成為震盪盤勢下資金布局焦點。

收益型股債商品 適度配置

市場面臨的不確定因素增多，混合型資產再受青睞，尤其是收益型股債基金。法人看好收益型資產的韌性，建議投資人可適度配置；另外，美元貨幣型基金可作為資金停泊站，目前又可享有較高的利率，不失為良好選項之一。

債券、高息型商品 穩穩賺

8月以來全球股債市陷入震盪整理局面，但仍有十檔ETF規模率先改寫新高，以類型來看，債券相關ETF占了半數，台股以及海外股都各有兩檔，平衡型一檔，也反應買盤在市場震盪或盤整期間，傾向於穩健、領息為主要訴求的商品。

生技基金 爆發力驚人

近期雖然全球主要股市高檔震盪，不過觀察投信發行的932檔海外股票基金仍有六檔淨值創下新高，以生技基金表現相對亮眼，共有四檔上榜，另兩檔則為全球資源及航運類型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。