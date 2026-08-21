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國內首檔台新全球 AI 電力基金報請成立 迎雙黑金爆發性商機
國內首檔AI+電力股票型基金「台新全球AI電力基金」已於8/20報請成立，該檔基金囊括電力上中下游族群，掌握發電、長途輸電、配送電、終端使用者四大長線趨勢。
台新投信表示，在AI資料中心快速擴張下，美國2028年新增資料中心將將面臨40％缺口無法獲得滿足，電力成為重要戰略物資，為電力基礎建設與設備需求帶來爆發性商機，分析師估計，AI基礎建設2026-2035年可望帶來合計7.6兆美元投資計畫，電力投資金額更是年年走高，全球AI電力基金夯。
台新全球AI電力基金經理人林禹全表示，AI投資邏輯已由「說故事」轉向獲利驗證，亞馬遜財報獲市場肯定，市值突破3兆美元。根據AWS亞馬遜最新財報與調研指出，亞馬遜確認未來幾年繼續擴大電力容量和資料中心基礎設施計畫。並表示，2027年大部分算力已被客戶提前預訂。
不過，2027年資料中心交付存在政府監管、電力供應瓶頸、電力裝置交付周期長等三大瓶頸，預期電力問題將會是未來算力關鍵。
林禹全指出，在電力遭遇瓶頸下，推動需求商機，高盛上修美國資料中心電力需求，複合年成長率上修至3.5%。分析師預估，美國部分受監管公用事業與部分獨立發電商，如：TLN、VST 等，可望從不斷上漲的電價和新增的資料中心購電協議 (PPA) 中受益。
另外，分析師亦估計，2030年數據中心一年用電量將消耗9,400億度，為目前台北的用電量100倍，全球AI電力基金長多行情可期。
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