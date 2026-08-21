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海外基金六雄淨值新高 生技最看俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
六檔投信發行淨值新高海外股票型基金。資料來源：CMoney
六檔投信發行淨值新高海外股票型基金。資料來源：CMoney

近期全球主要股市高檔震盪，不過，投信發行的932檔海外股票基金統計至8月19日，仍有六檔淨值創下新高，分別是群益那斯達克生技（00678）、富蘭克林華美生技-美元、玉山全球醫療生化-美元、玉山全球資源、安聯全球生技趨勢-美元、野村全球航運龍頭息收，其中以生技基金表現相對亮眼，共有四檔上榜。

法人表示，近期科技股走勢震盪，也促使資金輪動至防禦性題材，醫療生技產業具有產值持續成長、產業持續創新兩大重點支撐，值得投資人掌握長期投資趨勢，投資人不妨透過相關生技ETF基金來參與投資契機。

群益投信海外研究團隊表示，生技醫療產業獲利表現穩健且商機多元，產業發展趨勢是長期向上，值得投資人留意。觀察全球四大生技指數包括AMEX生物科技指數、S&P 500健保指數、MSCI世界醫療保健指數、NASDAQ生物科技指數連續兩日同創新高；其中在8月19日莫德納癌症疫苗大突破，更是激勵那斯達克生技指數（NBI）單日大漲6.4%。生技產業最具代表性的那斯達克生技指數不僅涵蓋美國重量級生技龍頭，成份股達200多檔亦可以完整補捉併購紅利，預計在併購資金面及醫學會議消息面雙重利多下，生技股有望持續走揚，而完整掌握大型生技股新藥利多及小型生技股併購行情的那斯達克生技指數，為參與生技股多頭行情的最佳標的。

群益那斯達克生技ETF基金經理人邱鈺茹指出，8月19日傳出生技大廠莫德納開發的mRNA癌症疫苗，成功降低黑色素瘤復發與擴散風險，成為全球首款第3期試驗取得正面結果的mRNA癌症療法，激勵莫德納單日股價暴漲177%，帶動那斯達克生技指數（NBI）大漲6.4%，而那斯達克生技指數8月14.8%的漲幅，亦居所有美股次產業之冠。隨著每年中下旬的生技年會與醫學會議密集登場，易釋出新藥解盲或授權合作等消息，預計在消息面及資金面的雙重利多下，生技股有望持續展現強勁爆發力。

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全球金融市場2026年波動加劇，高資產投資人卻沒有因此縮手，反而加快資產配置腳步。根據「鉅亨買基金」觀察，平台投入成本達1,000萬元以上的大戶，今年前七月申購金額較2025年同期大增170%，顯示市場震盪不僅沒有澆熄投資意願，反而促使大戶加速調整資產配置。值得注意的是，這波資金移動不只是規模放大，更出現明顯的市場與基金類型轉向。

海外基金六雄淨值新高 生技最看俏

近期全球主要股市高檔震盪，不過，投信發行的932檔海外股票基金統計至8月19日，仍有六檔淨值創下新高，分別是群益那斯達克生技（00678）、富蘭克林華美生技-美元、玉山全球醫療生化-美元、玉山全球資源、安聯全球生技趨勢-美元、野村全球航運龍頭息收，其中以生技基金表現相對亮眼，共有四檔上榜。

平衡型基金 抗震高手

台股近期高檔震盪，市場資金在類股間快速輪動，投資人操作難度升高。在大盤波動加劇之際，平衡型基金透過股債配置及靈活調整持股，不僅展現較佳抗震能力，近月績效更多數表現打敗台股大盤，最強一檔甚至達17.7%，成為震盪盤勢下資金布局焦點。

收益型股債商品 適度配置

市場面臨的不確定因素增多，混合型資產再受青睞，尤其是收益型股債基金。法人看好收益型資產的韌性，建議投資人可適度配置；另外，美元貨幣型基金可作為資金停泊站，目前又可享有較高的利率，不失為良好選項之一。

債券、高息型商品 穩穩賺

8月以來全球股債市陷入震盪整理局面，但仍有十檔ETF規模率先改寫新高，以類型來看，債券相關ETF占了半數，台股以及海外股都各有兩檔，平衡型一檔，也反應買盤在市場震盪或盤整期間，傾向於穩健、領息為主要訴求的商品。

生技基金 爆發力驚人

近期雖然全球主要股市高檔震盪，不過觀察投信發行的932檔海外股票基金仍有六檔淨值創下新高，以生技基金表現相對亮眼，共有四檔上榜，另兩檔則為全球資源及航運類型。

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