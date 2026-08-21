海外基金六雄淨值新高 生技最看俏

近期全球主要股市高檔震盪，不過，投信發行的932檔海外股票基金統計至8月19日，仍有六檔淨值創下新高，分別是群益那斯達克生技（00678）、富蘭克林華美生技-美元、玉山全球醫療生化-美元、玉山全球資源、安聯全球生技趨勢-美元、野村全球航運龍頭息收，其中以生技基金表現相對亮眼，共有四檔上榜。

法人表示，近期科技股走勢震盪，也促使資金輪動至防禦性題材，醫療生技產業具有產值持續成長、產業持續創新兩大重點支撐，值得投資人掌握長期投資趨勢，投資人不妨透過相關生技ETF基金來參與投資契機。

群益投信海外研究團隊表示，生技醫療產業獲利表現穩健且商機多元，產業發展趨勢是長期向上，值得投資人留意。觀察全球四大生技指數包括AMEX生物科技指數、S&P 500健保指數、MSCI世界醫療保健指數、NASDAQ生物科技指數連續兩日同創新高；其中在8月19日莫德納癌症疫苗大突破，更是激勵那斯達克生技指數（NBI）單日大漲6.4%。生技產業最具代表性的那斯達克生技指數不僅涵蓋美國重量級生技龍頭，成份股達200多檔亦可以完整補捉併購紅利，預計在併購資金面及醫學會議消息面雙重利多下，生技股有望持續走揚，而完整掌握大型生技股新藥利多及小型生技股併購行情的那斯達克生技指數，為參與生技股多頭行情的最佳標的。

群益那斯達克生技ETF基金經理人邱鈺茹指出，8月19日傳出生技大廠莫德納開發的mRNA癌症疫苗，成功降低黑色素瘤復發與擴散風險，成為全球首款第3期試驗取得正面結果的mRNA癌症療法，激勵莫德納單日股價暴漲177%，帶動那斯達克生技指數（NBI）大漲6.4%，而那斯達克生技指數8月14.8%的漲幅，亦居所有美股次產業之冠。隨著每年中下旬的生技年會與醫學會議密集登場，易釋出新藥解盲或授權合作等消息，預計在消息面及資金面的雙重利多下，生技股有望持續展現強勁爆發力。