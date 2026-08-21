收益型股債商品 適度配置

市場面臨的不確定因素增多，混合型資產再受青睞，尤其是收益型股債基金。法人看好收益型資產的韌性，建議投資人可適度配置；另外，美元貨幣型基金可作為資金停泊站，目前又可享有較高的利率，不失為良好選項之一。

今年上半年全球風險資產震盪向上，投資人除大買台股基金外，也持續買進美股、科技、成長股等類型基金。下半年以來，氣氛急轉直下，投資人不再只鍾情科技基金，而是布局風險更分散的新興市場基金、全球股票基金、股債多重基金、收益較高的債券基金、貨幣型基金等。

境外基金資訊觀測站統計，在7月，國人淨申購最多的境外基金為富達全球動能多元基金，淨申購金額為166.5億元，其次為施羅德環球收益成長基金的139.8億元、摩根多重收益基金的121.7億元。這三檔都是股債混合資產基金，與前幾個月買氣集中科技基金的現象形成強勁對比。

以富達全球動能多元基金為例，去年才引進台灣，今年來每月都是淨流入，買盤相當穩定，到7月更是爆發。該基金目前以配置股票為主，但透過股債衍生性商品強化收益，今年來年化配息率大都有9%。

施羅德環球收益成長基金的債券比重較高，兩年來的年化配息率都是10%，國人持有金額及比率節節上升。摩根多重收益基金美元對沖的穩定月配息級別年化配息率達11%。

7月熱銷第四到第十的境外基金依次為施羅德環球收益債券、摩根環球新興市場機會、摩根全方位新興市場、摩根環球債券收益、路博邁NB次世代通訊、富達歐洲非投資等級債券、富達美元現金，單月吸金金額介於41~96億元。富達國際指出，美國7月通貨膨脹溫和，降低市場對聯準會（Fed）升息的預期。不過，在Fed於9月開會之前，仍有就業及通膨數據等待發布，仍可能左右Fed的下一步決策。