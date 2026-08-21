平衡型基金 抗震高手

台股近期高檔震盪，市場資金在類股間快速輪動，投資人操作難度升高。在大盤波動加劇之際，平衡型基金透過股債配置及靈活調整持股，不僅展現較佳抗震能力，近月績效更多數表現打敗台股大盤，最強一檔甚至達17.7%，成為震盪盤勢下資金布局焦點。

根據CMoney統計至19日，觀察平衡型基金績效前十強表現，其中，野村平衡漲17.7%、第一金中概平衡漲14.8%、野村鴻利漲14.7%、聯邦金鑽平衡漲14.4%、兆豐萬全漲12.7%、群益安家漲11.7%、群益真善美漲11.6%、滙豐安富漲11.1%、復華傳家漲10.2%、復華神盾漲9.9%，皆超越大盤同期的4.7%，表現亮眼。

另外，若拉長至近半年來觀察，包括群益平衡王漲69.3%、聯邦金鑽平衡漲54.4%、群益安家漲53.4%、第一金中概平衡漲53.3%、野村平衡漲51%等五檔，績效超越五成以上，且同樣超越大盤同期的33%。

野村投信表示，近期台股震盪主要仍來自籌碼去化、估值修正及市場情緒反覆，並非基本面出現反轉，短期震盪無礙中長期成長趨勢。隨著AI應用加速普及及商業化規模擴大，AI資本支出效益也可望在未來幾季逐步浮現。

第一金投信分析，台股後市將呈現高檔震盪，主要由於高檔套牢區壓力大，需要時間反覆測試，才能挑戰歷史高點48,200點，不過，已有部份強勢個股率先站上歷史高點；另外，7月大盤最大跌幅為17%，而8月這波反彈已高達17%，為多頭行情中的合理上下波動幅度，中期而言，台股仍將維持多頭格局的震盪行情。

展望後市，聯邦投信表示，AI仍是驅動全球科技產業發展的重要主軸。

市場先前曾擔憂，大型雲端服務供應商因大舉增加資本支出、現金流轉負，恐壓抑後續投資動能，但隨市場槓桿資金逐步調整、融資籌碼趨於健康，若外部不確定因素逐漸緩和，台股仍有機會迎來階段性回穩，建議投資人以中長期角度看待市場波動，聚焦具產業競爭力與獲利成長潛力的優質企業。