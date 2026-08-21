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生技基金 爆發力驚人

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

近期雖然全球主要股市高檔震盪，不過觀察投信發行的932檔海外股票基金仍有六檔淨值創下新高，以生技基金表現相對亮眼，共有四檔上榜，另兩檔則為全球資源及航運類型。

淨值創新高的基金分別是群益那斯達克生技（00678）、富蘭克林華美生技-美元、玉山全球醫療生化-美元、玉山全球資源、安聯全球生技趨勢-美元、野村全球航運龍頭息收。

群益那斯達克生技ETF基金經理人邱鈺茹指出，8月19日傳出生技大廠莫德納開發的mRNA癌症疫苗，成功降低黑色素瘤復發與擴散風險，成為全球首款第三期試驗取得正面結果的mRNA癌症療法，激勵莫德納單日股價暴漲177%，帶動納斯達克生技指數（NBI）大漲6.4%；那斯達克生技指數8月14.8%的漲幅，亦居所有美股次產業之冠。

隨著每年中下旬的生技年會與醫學會議密集登場，易釋出新藥解盲或授權合作等消息，預計在消息面及資金面的雙重利多下，生技股有望持續展現強勁爆發力。

富蘭克林華美投信指出，由於大型製藥企業面臨專利保護期限屆滿的挑戰日益嚴峻，對於開發新品項與尋求外部創新技術的需求隨之攀升，預期生技製藥業併購活動將持續活絡，為具潛力新藥研發公司創造更多契機；美食品藥物管理局審核態度趨開放，將有利創新藥品加快取得上市許可。處於臨床試驗階段標的，可關注擁有差異化產品特色、晚期臨床數據良好，及具潛在併購吸引力中小型生技業者。

玉山全球資源基金投資標的主要具特殊競爭優勢及市場利基能源或原物料業相關公司，7月市場資金轉往資源及低波動族群，能源族群近期又因美伊衝突增加投資價值。

觀察荷莫茲海峽困境時好時壞，資源族群短期以金、銀鈾、稀土為投資主軸。

生技 基金 淨值

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收益型股債商品 適度配置

市場面臨的不確定因素增多，混合型資產再受青睞，尤其是收益型股債基金。法人看好收益型資產的韌性，建議投資人可適度配置；另外，美元貨幣型基金可作為資金停泊站，目前又可享有較高的利率，不失為良好選項之一。

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生技基金 爆發力驚人

近期雖然全球主要股市高檔震盪，不過觀察投信發行的932檔海外股票基金仍有六檔淨值創下新高，以生技基金表現相對亮眼，共有四檔上榜，另兩檔則為全球資源及航運類型。

陸股商品 元氣滿滿

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