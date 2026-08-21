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陸股商品 元氣滿滿

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

今年以來陸股表現相對疲弱，不過經歷7月全球金融市場震盪後，8月以來深圳綜合指數上漲逾4%。進一步觀察陸股基金績效表現，多檔漲幅達4%以上，部分基金表現更勝大盤，主動式選股策略在市場反彈階段具備優勢。

根據理柏資訊統計至18日，玉山中國品牌、野村中國機會、群益中國新機會、國泰中國新興戰略、富邦大中華成長近周上漲皆達5%以上；復華中國新經濟A股、國泰中國內需增長、玉山中國中小、國泰中港台、兆豐中國內需A股則達4.3%以上，表現亮眼。

綜合玉山、群益投信研究團隊表示，2026年下半年伊始，陸股展現出「修正中醞釀機會」的格局。儘管以AI為首的硬科技板塊在經歷上半年的強勁上漲後出現回調，但隨著企業中報（半年報）業績高峰期到來，以及港股重要指數的結構性改革，市場正迎來新的投資邏輯與多元化布局的窗口期。

中共於7月底召開中央政治局會議，定調下半年經濟工作將更趨積極，核心轉向加大「逆周期調節」力度並及時謀劃增量政策以應對下行壓力。

總經政策要求發力提效，實施更加積極的財政政策與適度寬鬆的貨幣政策。財政與投資方面，重點在於加快債券發行與資金使用進度，並且透過超長期特別國債拉動投資止跌回穩。

群益中國新機會基金經理人謝天翎表示，今年以來陸股呈現震盪幅度加大與板塊極端分化的特徵，市場波動的主要因為地緣政治風險與市場交易結構調整。

7月國際股市去槓桿及半年報的檢視壓力，使科技類股有明顯的回檔，中國創業板及科創板也受到波及。中國政治局會議對下半年的經濟工作仍以穩經濟為重點，加快存量政策的推動。預計未來中國經濟的出口保持較強動能，AI供應鏈可望表現優於預期。

投資策略上，全球AI投資趨勢持續升溫，帶動科技供應鏈業績成長。中國未來政策以人工智慧及高端製造為重心，科技及工業製造可望延續好的成長動能，看好科技及成長類股的表現。另外看好AI需求拉動投資潮的主要受惠標的。

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台股近期高檔震盪，市場資金在類股間快速輪動，投資人操作難度升高。在大盤波動加劇之際，平衡型基金透過股債配置及靈活調整持股，不僅展現較佳抗震能力，近月績效更多數表現打敗台股大盤，最強一檔甚至達17.7%，成為震盪盤勢下資金布局焦點。

收益型股債商品 適度配置

市場面臨的不確定因素增多，混合型資產再受青睞，尤其是收益型股債基金。法人看好收益型資產的韌性，建議投資人可適度配置；另外，美元貨幣型基金可作為資金停泊站，目前又可享有較高的利率，不失為良好選項之一。

債券、高息型商品 穩穩賺

8月以來全球股債市陷入震盪整理局面，但仍有十檔ETF規模率先改寫新高，以類型來看，債券相關ETF占了半數，台股以及海外股都各有兩檔，平衡型一檔，也反應買盤在市場震盪或盤整期間，傾向於穩健、領息為主要訴求的商品。

生技基金 爆發力驚人

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今年以來陸股表現相對疲弱，不過經歷7月全球金融市場震盪後，8月以來深圳綜合指數上漲逾4%。進一步觀察陸股基金績效表現，多檔漲幅達4%以上，部分基金表現更勝大盤，主動式選股策略在市場反彈階段具備優勢。

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