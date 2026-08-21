今年以來陸股表現相對疲弱，不過經歷7月全球金融市場震盪後，8月以來深圳綜合指數上漲逾4%。進一步觀察陸股基金績效表現，多檔漲幅達4%以上，部分基金表現更勝大盤，主動式選股策略在市場反彈階段具備優勢。

根據理柏資訊統計至18日，玉山中國品牌、野村中國機會、群益中國新機會、國泰中國新興戰略、富邦大中華成長近周上漲皆達5%以上；復華中國新經濟A股、國泰中國內需增長、玉山中國中小、國泰中港台、兆豐中國內需A股則達4.3%以上，表現亮眼。

綜合玉山、群益投信研究團隊表示，2026年下半年伊始，陸股展現出「修正中醞釀機會」的格局。儘管以AI為首的硬科技板塊在經歷上半年的強勁上漲後出現回調，但隨著企業中報（半年報）業績高峰期到來，以及港股重要指數的結構性改革，市場正迎來新的投資邏輯與多元化布局的窗口期。

中共於7月底召開中央政治局會議，定調下半年經濟工作將更趨積極，核心轉向加大「逆周期調節」力度並及時謀劃增量政策以應對下行壓力。

總經政策要求發力提效，實施更加積極的財政政策與適度寬鬆的貨幣政策。財政與投資方面，重點在於加快債券發行與資金使用進度，並且透過超長期特別國債拉動投資止跌回穩。

群益中國新機會基金經理人謝天翎表示，今年以來陸股呈現震盪幅度加大與板塊極端分化的特徵，市場波動的主要因為地緣政治風險與市場交易結構調整。

7月國際股市去槓桿及半年報的檢視壓力，使科技類股有明顯的回檔，中國創業板及科創板也受到波及。中國政治局會議對下半年的經濟工作仍以穩經濟為重點，加快存量政策的推動。預計未來中國經濟的出口保持較強動能，AI供應鏈可望表現優於預期。

投資策略上，全球AI投資趨勢持續升溫，帶動科技供應鏈業績成長。中國未來政策以人工智慧及高端製造為重心，科技及工業製造可望延續好的成長動能，看好科技及成長類股的表現。另外看好AI需求拉動投資潮的主要受惠標的。