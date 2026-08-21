債券、高息型商品 穩穩賺

8月以來全球股債市陷入震盪整理局面，但仍有十檔ETF規模率先改寫新高，以類型來看，債券相關ETF占了半數，台股以及海外股都各有兩檔，平衡型一檔，也反應買盤在市場震盪或盤整期間，傾向於穩健、領息為主要訴求的商品。

根據CMoney統計至昨（20）日，規模創下掛牌來新高的ETF有主動中信台灣收益220.54億元、國泰US短期公債（00865B）143.53億元、第一金優選非投債133.72億元、FT臺灣永續高息97.95億元、主動聯博全球非投90.05億元、貝萊德世界股票62.74億元、平衡凱基雙核收息28.94億元、玉山嚴選非投債28.44億元、中信全球高股息14.76億元、主動貝萊德優投等10.08億元。

主動中信台灣收益甫於6月掛牌，在上月首次配息，每受益權單位配發0.128元，單月配息率1.58%，第二次配息每受益權單位擬提升至配發0.138元，以昨日收盤價換算單月配息率約1.44%，成功吸引投資人目光，推升規模走高。

展望台股後市，主動中信台灣收益經理人張書廷表示，在AI基礎建設需求持續爆發下，高階晶片、伺服器及相關零組件需求暢旺，加上科技新品陸續進入備貨與鋪貨階段，使電子供應鏈維持供需偏緊格局，產品價格亦處於相對高檔，有助於支撐台股相關供應鏈企業的獲利表現。

台股後市仍值得期待，建議投資人可把握震盪時機分批布局。

國泰投信提醒，投資不能只有進攻。尤其台股歷經一波漲勢後，面對國際政經情勢、利率及市場評價變化，資產配置更顯重要。

建議布局成熟市場1至5年期非投資等級債券，透過較高票息爭取收益機會，具備每月配息機制，例如國泰收益非投等債即將在9月23日首次除息，建議可適度與股票資產搭配，降低投資組合過度集中的風險。