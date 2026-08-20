反向、高息商品 避險利器

台股昨（19）日大跌，下跌589點或1.3%，收44,719點，台股ETF平均下跌1.13%，不過，仍有18檔逆勢收紅，由反向ETF以及高息ETF包辦，兩類ETF成為震盪行情中的避險利器。

觀察昨日的逆勢收紅名單，除了群益臺灣加權反1（00686R）、富邦臺灣加權反1、元大台灣50反1和國泰臺灣加權反1在內的四檔反向ETF外；其他14檔原型台股ETF包含群益科技高息成長、台新永續高息中小、富邦臺灣優質高息、兆豐永續高息等權以及元大台灣價值高息等，清一色都是高息型。

顯示出在大盤震盪之際，高息ETF相對穩健抗震，而資金湧向能有高息收保護的台股ETF。

群益投信台股ETF研究團隊強調，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股商品便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

此外，對於既想投資台股市場，但又怕挑錯個股的投資人而言，台股槓反ETF也是不錯的投資工具，投資人可靈活操作，在多頭市場時利用槓反ETF放大投資效率，而在市場下跌時，也可利用反向型ETF進行避險作用，甚至在市場整理階段創造獲利機會，充分掌握台股多空投資契機。

群益臺灣加權反1經理人洪祥益表示，台灣加權指數自波段低點反彈已逾6,000點，投資人對於反向ETF大幅增加避險需求。

不過台灣反向ETF內扣成本高並不適合長期持有，但適合進行短線空頭趨勢操作或空頭趨勢避險。

國泰投信指出，全球大型科技業者持續擴大AI基礎建設投資，從先進製程、AI伺服器、高速傳輸、電源管理到散熱等供應鏈需求同步成長，台灣科技供應鏈仍占據全球AI發展關鍵位置，國泰永續高股息布局科技、金融、電信及傳產等不同產業，是台股配置選擇之一。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，面對大盤震盪，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，因發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。投資人可持續定期定額，以參與中長期多頭行情。