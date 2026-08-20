聽新聞
0:00 / 0:00

反向、高息商品 避險利器

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股昨（19）日大跌，下跌589點或1.3%，收44,719點，台股ETF平均下跌1.13%，不過，仍有18檔逆勢收紅，由反向ETF以及高息ETF包辦，兩類ETF成為震盪行情中的避險利器。

觀察昨日的逆勢收紅名單，除了群益臺灣加權反1（00686R）、富邦臺灣加權反1、元大台灣50反1和國泰臺灣加權反1在內的四檔反向ETF外；其他14檔原型台股ETF包含群益科技高息成長、台新永續高息中小、富邦臺灣優質高息、兆豐永續高息等權以及元大台灣價值高息等，清一色都是高息型。

顯示出在大盤震盪之際，高息ETF相對穩健抗震，而資金湧向能有高息收保護的台股ETF。

群益投信台股ETF研究團隊強調，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股商品便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

此外，對於既想投資台股市場，但又怕挑錯個股的投資人而言，台股槓反ETF也是不錯的投資工具，投資人可靈活操作，在多頭市場時利用槓反ETF放大投資效率，而在市場下跌時，也可利用反向型ETF進行避險作用，甚至在市場整理階段創造獲利機會，充分掌握台股多空投資契機。

群益臺灣加權反1經理人洪祥益表示，台灣加權指數自波段低點反彈已逾6,000點，投資人對於反向ETF大幅增加避險需求。

不過台灣反向ETF內扣成本高並不適合長期持有，但適合進行短線空頭趨勢操作或空頭趨勢避險。

國泰投信指出，全球大型科技業者持續擴大AI基礎建設投資，從先進製程、AI伺服器、高速傳輸、電源管理到散熱等供應鏈需求同步成長，台灣科技供應鏈仍占據全球AI發展關鍵位置，國泰永續高股息布局科技、金融、電信及傳產等不同產業，是台股配置選擇之一。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，面對大盤震盪，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，因發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。投資人可持續定期定額，以參與中長期多頭行情。

避險 布局 商品

延伸閱讀

台股 ETF 受益人數連兩周降溫 避險情緒增 00686R 等4檔台股反1逆勢增

大盤失守季線！00961逆勢收紅成避險首選：下半年累積漲3.24％奪高息冠軍

年化配息17.1％太狂！00406A爆22萬張天量：抗跌奪主動ETF冠軍

台股ETF 規模創新高

相關新聞

多重資產基金 火熱

今年來已經有六檔多重資產基金發行，若加上已經核准通過的四檔，今年至少會有十檔新發行的多重資產基金。近期投信業基金布局逐漸從單一產業題材，擴大至跨產業、跨資產的長期結構性趨勢，包括AI與自動化、醫療科技、高齡照護、旅遊休閒及高端消費等，均成為熱門題材。

美銀美林8月經理人調查 股票配置 升至五年高點

美銀美林8月經理人調查顯示，經理人看多情緒持續升溫，全球股票的配置升到近五年高點，現金水位為2月以來最低，主要基於全球經濟韌性高、企業獲利前景優及聯準會（Fed）在11月可能不會升息。

黃金相關商品 揚眉吐氣

隨著經濟數據好轉，市場對聯準會（Fed）升息的預期明顯降溫，加上中東地緣政治仍不安定，激勵黃金價格走高，一度突破4,400美元，創下近兩月新高，帶動盤面上與黃金相關的ETF揚眉吐氣。

反向、高息商品 避險利器

台股昨（19）日大跌，下跌589點或1.3%，收44,719點，台股ETF平均下跌1.13%，不過，仍有18檔逆勢收紅，由反向ETF以及高息ETF包辦，兩類ETF成為震盪行情中的避險利器。

投信基金 加掛日圓級別

日圓兌美元匯率在160元之前盤整，由於國內投資人持有日圓數量大，金融機構也視之為投資潛力族群，投信發行募集基金逐漸開始增加日圓級別，包括多重資產型、平衡組合型及跨國債券型基金，皆見加掛日圓級別。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。