黃金相關商品 揚眉吐氣

隨著經濟數據好轉，市場對聯準會（Fed）升息的預期明顯降溫，加上中東地緣政治仍不安定，激勵黃金價格走高，一度突破4,400美元，創下近兩月新高，帶動盤面上與黃金相關的ETF揚眉吐氣。

黃金價格自年初創高後，受油價飆漲、升息疑慮衝擊，一度跌破4,000大關，後隨美國非農數據意外下滑，以及通膨數據大致符合市場預期下，市場對Fed進一步升息的預期降溫，使美元及實質利率壓力減輕，吸引資金回流黃金市場。

統計8月來（截至19日），野村稀土關鍵資源漲12.37%、期元大S&P黃金正2（00708L）漲11.79%、期元大道瓊白銀6.21%、期元大S&P黃金5.96%。

法人表示，黃金價格近期維持偏多格局，全球央行第2季持續大幅購金，其中波蘭與中國為主要買盤來源，官方需求為金價提供中長期支撐。在央行購金與黃金ETF資金持續流入下，德意志銀行更將黃金2026年目標價調整為4,700~5,100美元。

野村稀土關鍵資源目前投資組合中約三至四成在黃金相關資產上。經理人張怡琳表示，近期金價強勢反彈並一度站上每盎司4,410美元，主要受美國7月非農數據不如預期，市場對聯準會升息疑慮降溫，加上政策路徑逐步明朗，帶動黃金投資信心回升。此外，中國黃金ETF資金重新流入，加上中國央行持續購金，都為本輪金價反彈提供重要支撐。

回顧過去三年金價表現，2023年至2025年分別上漲12.7%、26.7%及63.7%，今年上半年盤整可視為前波大漲後的健康整理。展望後市，隨人民幣國際化、美債信用疑慮及全球央行加速購金，分散美元儲備等趨勢發展，皆強化強化黃金作為非美元儲備資產的戰略地位，也為金價中長期走勢提供支撐。

市場統計顯示，近期白銀單周漲幅超過黃金，金銀比呈現下滑，顯示資金偏好進一步轉向白銀。