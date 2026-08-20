投信基金 加掛日圓級別

日圓兌美元匯率在160元之前盤整，由於國內投資人持有日圓數量大，金融機構也視之為投資潛力族群，投信發行募集基金逐漸開始增加日圓級別，包括多重資產型、平衡組合型及跨國債券型基金，皆見加掛日圓級別。

投信發行基金通常會有美元及新台幣級別，偶有人民幣及日圓等其他貨幣級別的規劃，過往投資日股為主會規畫日圓級別，但今年已可看到基金加掛日圓級別，較多集中在多重資產基金而非單以日股為投資主軸。近期要募集的野村投信台日優選多重資產基金及富邦富裕商機多重資產基金都加入日圓級別。

銀行財富管理人士表示，由於台灣民眾赴日意願很高，每當日圓兌美元匯率接近盤整多時的區間低點，常有換匯熱潮，部分投資人準備用以賺取後續匯兌差價，但遇日圓持續走貶之下，因此累積不少滿手日圓部位的客戶，所以，看好這股投資潛力，加以巴菲特看好日股，以及日本在半導體等相關科技產業也具投資價值，投信也開始增加日圓級別的基金商品，投資人日圓部位可有去處。

野村投信策略暨行銷處主管張繼文表示，日本經濟已逐步擺脫長期低成長與通縮環境，在薪資成長及消費回溫帶動下，內需動能改善。同時，日本政府持續推動半導體、AI及能源轉型等戰略投資計畫，更推動公司治理改革，推升企業資本效率及股東回饋。

富邦富裕商機多重資產基金提供新台幣、美元、人民幣及日圓等多幣別。富邦富裕商機多重資產基金擬任經理人薛博升表示，面對市場波動，單押特定產業或資產可能面臨較高波動，基金除掌握三大富裕商機外，也結合股票、債券、基金受益憑證及REITs等多重資產，並依市場環境動態調整投資組合，希望參與長期成長趨勢，亦增加資產配置彈性。