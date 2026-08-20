美銀美林8月經理人調查 股票配置 升至五年高點

美銀美林8月經理人調查顯示，經理人看多情緒持續升溫，全球股票的配置升到近五年高點，現金水位為2月以來最低，主要基於全球經濟韌性高、企業獲利前景優及聯準會（Fed）在11月可能不會升息。

調查於本月7-13日進行，對象為180名經理人，共管理5,250億美元資產。調查顯示，現金水位自前一個月的3.6%下滑至3.5%，為今年2月以來最低，持續低於4%的賣出訊號門檻。

就總體經濟前景而言，預期會軟著陸的經理人比率從39%下滑至34%，預期停滯性通膨的比率也由47%升至49%。此外，淨37%經理人預期未來12個月全球企業獲利可望以雙位數成長，為2021年8月以來最高。72%的經理人預期Fed不會在11月美國期中選舉前升息，僅22%認為會升息。

在油價預估方面，42%的經理人預期今年底布蘭特油價落在每桶70-80美元，預期80-90美元的經理人比重從9%大幅攀高至33%。依加權平均計算，經理人預期年底油價約76美元，高於7月時預估的71美元。

至於最令人擔憂的三大尾端風險，則是AI（但認同此情況的經理人比率從45%下滑到32%）、債券殖利率無序攀升（認同比率從14%上揚到27%）、第二波通膨（認同比率為25%）。

在擁擠交易方面，「做多全球半導體」持續高居第一，但認同比率已從7月的82%歷史高點大幅滑落到53%，「做多日圓」及「做多科技七雄」分列二、三名，比重分別為12%、11%。不過，經理人對AI產業基本面仍維持偏多看法，71%預期2026年不會有AI超大規模雲端服務商宣布削減資本支出。

在資產配置方面，全球股票的配置從上月的淨42%加碼大幅上升至淨56%加碼，為2021年11月以來最高。其中，美股配置由淨24%加碼上揚至淨27%加碼。