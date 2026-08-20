今年來已經有六檔多重資產基金發行，若加上已經核准通過的四檔，今年至少會有十檔新發行的多重資產基金。近期投信業基金布局逐漸從單一產業題材，擴大至跨產業、跨資產的長期結構性趨勢，包括AI與自動化、醫療科技、高齡照護、旅遊休閒及高端消費等，均成為熱門題材。

多重資產基金（透過股票、債券、REITs等多元配置分散風險）備受市場青睞。已發行包括富蘭克林華美多重資產收益基金、安聯收益成長多重資產基金等，今年以來績效表現出色。

全球財富持續向高資產族群集中，「富人經濟」正成為資產管理業新一波布局焦點。投信業也開始透過主題型、多重資產基金等產品，搶攻全球財富成長衍生的投資商機。

法人指出，高資產族群的消費模式，相較單純追求商品所有權，更願意運用資源換取時間、健康與生活品質。從先進醫療、抗老照護、高端旅遊，到智慧科技、自動化設備及醫美服務，背後均反映消費需求朝高品質、個人化及效率化發展。

富邦富裕商機多重資產基金擬任經理人薛博升表示，富裕商機並非傳統精品消費，而是從全球財富成長所帶動的資本流向與需求升級中，掌握「科技新引擎、醫療新動能、消費新模式」三大結構性趨勢。

科技涵蓋人工智慧、自動化與創新應用；醫療聚焦先進醫療科技、健康管理及照護需求；消費則關注旅遊、醫美、美妝與生活體驗升級，藉此尋找具長期發展潛力的產業機會。

其中，醫療是富裕經濟的受惠領域之一。

Precedence Research資料顯示，全球禮賓醫療市場規模2025年約217.7億美元，預估2035年將增至413.7億美元，年複合成長率約6.6%。隨健康與時間成為高資產族群更加重視的稀缺資源，預防醫學、健康管理、高端醫療科技與長期照護需求可望持續成長。

法人認為，富裕商機應從全球財富累積帶動的需求升級切入。AI、自動化等科技創新提升生活效率，醫療科技回應健康與長壽需求，高端旅遊、醫美與生活體驗則受惠消費升級，三大趨勢相互交織，「富人經濟」逐漸成為資產管理市場關注的長線投資主題。

中國信託趨勢領袖多重資產基金經理人楊士醇表示，科技產業長多趨勢明確，不過，單純持有科技股票仍須承受較高波動風險，透過多重資產配置，能有效兼顧收益來源與風險控管。