亞股以台韓中印為核心 以全面掌握內需消費與產業升級題材

亞股今年以來漲幅驚人，雖然震盪幅度加大，但法人持續看多後市。亞股企業獲利成長動能可望持續領先全球，法人建議聚焦台灣、南韓、中國大陸及印度，以全面掌握內需消費與產業升級題材。

國泰投顧指出，亞洲企業獲利成長動能持續領先全球，市場預估2026年亞洲企業獲利成長率可達72.1%，遠高於全球平均的31.8%。整體而言，台、韓提供主要成長動能，中、印則扮演穩定支撐角色，共同推動亞洲市場中長期表現。

其中，台灣及南韓受惠於AI與半導體需求強勁，今年獲利成長率預估分別達75.8%及308.6%，領先區域市場。中國大陸在政策支持及經濟逐步復甦帶動下，企業獲利可望穩健改善，獲利成長率預估為6.1%。印度則受惠於內需與製造業發展，維持較佳成長潛力，獲利成長率預估為8.3%。

在產業方面，國泰投顧指出，亞洲掌握全球半導體供應鏈核心地位。台灣在先進製程與封裝技術具領先優勢，南韓則主導高頻寬記憶體（HBM）市場，台韓可望成為AI基礎建設擴張的主要受惠者。隨著企業加速AI應用導入，半導體產業成長動能可望延續，並持續成為推動亞洲科技產業及股市表現的重要引擎。

至於摩根士丹利亞洲股票基金投資團隊，同樣看好台、韓、中、印等核心市場，聚焦AI相關科技趨勢，並兼顧內需消費與產業升級題材。基金聚焦亞洲具長期成長潛力的優質企業，透過整合總體經濟趨勢與個股研究，以掌握亞洲經濟成長及AI產業發展機會。