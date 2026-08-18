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日股基金紅光滿面 瀚亞日本動力、野村日本領先等今年來漲逾三成

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
日股示意圖。歐新社
日股示意圖。歐新社

日圓匯率走低，不僅掀起赴日旅遊熱潮，也讓日圓資金有更多配置選擇。觀察投信發行的日股基金，今年來表現亮眼，多檔績效衝上雙位數，對持有閒置日圓的投資人而言，日圓計價日股基金也成為資金活化的另一選項。

截至17日止，統計8月以來全球主要股市漲多跌少，包括日本、台灣、美國、德國、新加坡等地股市的大盤點位皆已反彈回歸於短、中、長期均線之上，這當中又以日本股市反彈幅度最大，期間漲近7.55%，表現亮眼。

7月日股在AI擁擠交易與升息預期下，科技權值股承壓，大盤表現震盪，不過隨著整理行情料告段落，在AI供應鏈需求持續火熱下，東證指數成分股獲利成長率有望達29%，內需消費可望因所得改善而獲支撐，帶動經濟與相關產業發展。

觀察今年來日股基金績效，截至14日止，瀚亞日本動力股票漲37.4%、野村日本領先漲35.9%、景順日本小型企業漲34.7%、元大日本龍頭企業漲34.1%、M&G日本小型股漲33%、法巴日本股票漲32.4%、安盛投資管理日本股票漲32.3%、法巴日本小型股票漲31.8%、第一金量化日本漲31.5%等，表現亮眼。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，基於日本基本面維持穩健，企業獲利具備支撐，加上受惠日本央行升息帶動金融業利差改善，內需消費也受惠薪資成長與預期漲價效應等利多。整體來看，日股中長期投資機會仍值留意，現階段仍看好AI商機持續由資料中心延伸至機器人、自動化及電力設備等領域，帶動相關零組件需求成長，相關標的可持續留意。

安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，日本、台灣、韓國以及新興市場股市延續漲勢，主要受惠於科技產業景氣展望轉佳及企業財報表現樂觀。經濟數據顯示，日本7月工具機訂單年增率達50.4%，已連續13個月維持成長，其中國內及海外訂單同步大幅增長，反映企業設備投資需求依然強勁。

蕭惠中補充，AI浪潮仍是驅動亞洲科技股最重要的長線力量，而北亞地區憑藉完整半導體供應鏈與技術領先優勢，仍將是本輪產業循環最大的受惠區域。

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