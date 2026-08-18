台股平衡型基金 完勝大盤

全球股市近期投資氣氛轉趨謹慎，法人認為，面對高檔震盪，投資人可透過台股平衡型基金布局台股。統計18檔台股平衡型基金近一周、近一月、今年來的平均績效均勝大盤，可作為進可攻、退可守的資產配置。

群益平衡王基金經理人鄭秉倫指出，台股在7月底融資快速去槓桿、維持率一度探至161%附近，浮額清洗壓力逐漸緩解，走出技術性修復行情，籌碼結構轉趨健康。不過，短期市場對於地緣政治、升息等擔憂仍在，預期指數將以盤整為主。

長期來看，AI在企業資本支出持續以及相關應用落地下，長期發展趨勢明確，包含載板、散熱、半導體、光通訊、矽晶圓、記憶體、等相關族群仍將受惠產業趨勢的發展。

第一金中概平衡投資研究團隊指出，台股具獲利面支撐，AI供應鏈受基本面、資金動能面，及產業利多拉抬，但近期股價面臨漲多消化賣壓，大盤指數恐將呈現高檔區間整理，此時不妨以平衡基金作為台股漲多換檔的投資替代工具選擇。

由於全球雲端大廠仍持續調升資本支出，看好半導體代工、AI先進製造及封測、測試，散熱等，受惠AI新世代規格的標的等長線成長動能，平基金配置中，掌握成長動能，同時採股價配置作好下檔防護網。

聯邦金鑽平衡基金投資團隊指出，近期全球股市上下大幅震盪下順勢強迫高槓桿、過度投機的資金出場，調整過熱市場結構，使市場表現從流動性驅動逐步轉向基本面檢驗。