聽新聞
0:00 / 0:00

台股平衡型基金 完勝大盤

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

全球股市近期投資氣氛轉趨謹慎，法人認為，面對高檔震盪，投資人可透過台股平衡型基金布局台股。統計18檔台股平衡型基金近一周、近一月、今年來的平均績效均勝大盤，可作為進可攻、退可守的資產配置。

群益平衡王基金經理人鄭秉倫指出，台股在7月底融資快速去槓桿、維持率一度探至161%附近，浮額清洗壓力逐漸緩解，走出技術性修復行情，籌碼結構轉趨健康。不過，短期市場對於地緣政治、升息等擔憂仍在，預期指數將以盤整為主。

長期來看，AI在企業資本支出持續以及相關應用落地下，長期發展趨勢明確，包含載板、散熱、半導體、光通訊、矽晶圓、記憶體、等相關族群仍將受惠產業趨勢的發展。

第一金中概平衡投資研究團隊指出，台股具獲利面支撐，AI供應鏈受基本面、資金動能面，及產業利多拉抬，但近期股價面臨漲多消化賣壓，大盤指數恐將呈現高檔區間整理，此時不妨以平衡基金作為台股漲多換檔的投資替代工具選擇。

由於全球雲端大廠仍持續調升資本支出，看好半導體代工、AI先進製造及封測、測試，散熱等，受惠AI新世代規格的標的等長線成長動能，平基金配置中，掌握成長動能，同時採股價配置作好下檔防護網。

聯邦金鑽平衡基金投資團隊指出，近期全球股市上下大幅震盪下順勢強迫高槓桿、過度投機的資金出場，調整過熱市場結構，使市場表現從流動性驅動逐步轉向基本面檢驗。

台股 大盤 基金

延伸閱讀

台股ETF 科技掌帥印

8月反彈強壓大盤 這檔主動式台股ETF漲幅居冠

台股中小型基金 發威

主動式新兵 績效搶鏡

相關新聞

日股基金紅光滿面 瀚亞日本動力、野村日本領先等今年來漲逾三成

日圓匯率走低，不僅掀起赴日旅遊熱潮，也讓日圓資金有更多配置選擇。觀察投信發行的日股基金，今年來表現亮眼，多檔績效衝上雙位數，對持有閒置日圓的投資人而言，日圓計價日股基金也成為資金活化的另一選項。

美盛銳思美國小型基金 強勢

今年以來，歷經美伊戰事、油價飆漲、美債殖利率上行等多重波動，美股長期牛市仍穩健續航，小型股表現更優於大型股。彭博資訊統計，從年初到本月17日，羅素2000指數漲24.2%，高於S&P 500指數的13.9%。

台股平衡型基金 完勝大盤

全球股市近期投資氣氛轉趨謹慎，法人認為，面對高檔震盪，投資人可透過台股平衡型基金布局台股。統計18檔台股平衡型基金近一周、近一月、今年來的平均績效均勝大盤，可作為進可攻、退可守的資產配置。

含川湖量基金大發威 野村優質近一月表現犀利

AI伺服器滑軌大廠川湖受惠高階產品需求強勁，強勁基本面推升股價屢創新高，成為台股股后及盤面多頭指標，也成為台股基金經理人搶攻績效的重要標的。觀察近期市場表現，投信經理人展現主動選股優勢，精準拉高持股中的含川湖量，將個股的強勢漲幅轉化為基金淨值的實質躍升。

韓股基金外資回來了 三檔商品單周漲逾6.8%

韓國股市近期強勢回彈，上周大漲逾11%，帶動南韓基金績效表現亮眼，資金熱度明顯升溫。投信法人表示，隨市場情緒回暖，AI、半導體等權值股扮演反彈要角，也推升相關基金表現，成為近期亞股基金焦點。

元大優質收益成長 攻守兼備

全球金融市場不太平，今年來多檔多重資產基金啟動募集，其中，元大優質收益成長多重資產基金以高達211.93億元成立，不僅高於同類型平均值，且已經第一次追加募集200億元也已經於8月6日起開放。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。