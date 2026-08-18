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美盛銳思美國小型基金 強勢

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

今年以來，歷經美伊戰事、油價飆漲、美債殖利率上行等多重波動，美股長期牛市仍穩健續航，小型股表現更優於大型股。彭博資訊統計，從年初到本月17日，羅素2000指數漲24.2%，高於S&P 500指數的13.9%。

今年來績效冠軍美盛銳思美國小型公司機會基金漲幅達30.83%，不但超越指數，且無論7月、近一年、兩年、三年與五年績效都居同類型基金首位，主動式管理優勢展露無遺。

獲利始終是驅動小型股報酬的關鍵。LSEG I/B/E/S最新財報顯示，美股今、明年基本面強勁，小型股較大型股更勝一籌，羅素2000指數第2季獲利成長率預估78.2%，第3、4季甚至達100.8%與112.2%。

若以今、明年獲利成長預期來看，小型股也以90.8%與42.3%大幅優於大型股的34%與13.3%。

銀行財富管理中心分析，近期美債殖利率上行與聯準會（Fed）政策可能偏鷹，都讓市場擔心可能不利小型股。但事實上，羅素2000指數約三分之一公司持有的現金多於債務，指數近一半的總債務集中在市值僅占12%的公司。

另外，許多小型股也不依賴債務作為主要資金來源，而是透過內部現金流、嚴格的資本配置或股權融資來推動成長。長期來看，S&P小型股600指數的表現與企業獲利成長密切相關，顯示基本面而非利率才是報酬的主要驅動因素。

基金達人強調，與大型股相較，追蹤與研究小型股的分析師數量偏低。小型股爆發力強但個股差距極大，更須仰賴經驗豐富的主動式操作團隊。美盛銳思美國小型公司機會基金團隊為銳思投資，1972年成立，已有超過半世紀小型與微型股投資經驗，操作特色為透過分散與多元配置來管理風險。

該基金持有逾200檔市值較小但上漲潛力較大的公司，相對參考指標羅素2000價值指數，目前加碼工業與科技股，這也是目前美國經濟成長集中與受惠AI強勁投資趨勢的領域，特別是基礎建設、資料中心建置。

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