升息疑慮降溫！投資級債基金吸金79.7億美元居冠

隨著美國就業與通膨數據同步降溫，市場對聯準會進一步升息的預期明顯緩和，帶動全球債市延續漲勢，資金也持續回流固定收益資產。根據美銀引述EPFR統計，截至2026年8月12日止一周，全球主要債券資產類別全面維持淨流入，投資等級債券基金以79.7億美元淨流入居冠。

近期美國通膨數據表現溫和，加上市場持續關注荷莫茲海峽航運恢復進展，使國際油價自高檔回落，進一步舒緩通膨壓力，也帶動投資人下調對聯準會收緊政策的預期。受此激勵，各類債券普遍收紅，其中可轉債與市政債表現相對突出。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，美國最新經濟數據顯示，7月非農就業人數意外轉為負成長，且6月新增就業人數遭下修，顯示勞動市場已有降溫跡象。同時，受能源及食品價格下滑帶動，美國7月CPI與PPI年增率持續放緩，有助於舒緩市場對通膨再度升溫的擔憂，並提高市場對聯準會維持觀望立場的預期。

另一方面，荷姆茲海峽重啟協議消息反覆，中東局勢發展仍牽動油價波動，並間接影響市場對未來通膨與利率走勢的判斷。近期國際油價隨相關消息起伏震盪，也使市場對未來貨幣政策方向保持高度關注。

此外，近期30年期美國公債標售利率攀升至近25年高點，顯示長天期公債供給增加下，市場對債務規模及融資成本的關注度持續升溫。與此同時，聯準會宣布未來一個月將暫停以準備金管理為目的的美國國庫券購買計畫。在經濟數據偏弱及政策維持觀望背景下，美國10年期公債殖利率過去一周下滑4個基點，收在4.64%。

許家豪表示，近期市場風險情緒明顯改善，但資金流向呈現分散布局特徵。美國非投資等級債券市場中，殖利率與信用利差大致維持穩定，主要受市場對荷莫茲海峽恢復通航抱持審慎樂觀態度所帶動；此外，油價回落、服務業活動改善，以及勞動市場仍具一定韌性，也有助支撐風險性資產表現。