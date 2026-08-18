元大優質收益成長 攻守兼備

全球金融市場不太平，今年來多檔多重資產基金啟動募集，其中，元大優質收益成長多重資產基金以高達211.93億元成立，不僅高於同類型平均值，且已經第一次追加募集200億元也已經於8月6日起開放。

元大優質收益成長多重資產基金聚焦股票、債券以及ETF共三大資產，透過股票積極追求科技成長機會，同時，藉由ETF強化，舉凡特定題材機會來臨時，會布局ETF擴大成長力道，此外，鎖定美國公債結合掩護性買權，增加權利金收入，且不投資垃圾債。

整體而言，藉由多重資產的搭配，避免過度承擔風險。

展望後市，法人認為，此際有兩好一壞，首先，這是AI最美好的投資時代，AI引爆超級投資周期，產業機會無所不在，且目前才到達AI基礎建設時期，來自AI軟體業者的資本支出，其他如主權AI、政策性資金等也將大量投入AI基礎建設，預估2026~2030年投資規模達7.6兆美元，隨著AI應用才正要開始，研判AI至少還會有黃金十年以上。

第二好是各國的保護主義崛起，是風險也是機會，未來將會有更多在地化的投資題材，各地培養在地化供應鏈，來避免斷鏈的危機，將帶動關鍵資源的投資機會。

負面因素在於資金過度擁擠在AI基礎建設上，7月行情大動盪的元兇是螞蟻雄兵去槓桿的風險。近日美銀證券首席策略師Michael Hartnett指出，當前市場的最佳交易策略並非單押AI，而是同時做多「傲慢」（AI科技龍頭）與「偏見」（遭市場冷落的資產），藉此掌握名目GDP泡沫進入最後階段時可能出現的雙向行情。

法人認為，接下來的行情將由過去幾年的單向逐步走向雙向，AI仍是投資主旋律，但需要打開廣度以及深度投資，布局多重資產基金就可以一舉掌握。

AI走向百花齊放疊加波動行情，法人認為，投資人能久抱才會是最後的贏家，而多重資產基金會是因應震盪的良好的解方。元大優質收益成長多重資產基金有月月配級別，將於11月開始配息。