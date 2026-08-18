「富人經濟」躍投資新趨勢

人工智慧（AI）時代引領全球高資產族群財富持續攀升，也讓「富人經濟」成為新投資趨勢。富邦投信推出富邦富裕商機多重資產基金，鎖定「科技新引擎、醫療新動能、消費新模式」三大趨勢，並透過多重資產靈活配置，掌握全球富裕浪潮。

富邦富裕商機多重資產預計9月7日正式展開募集，保管銀行為彰化銀行，提供新臺幣、美元、人民幣以及日圓等多種幣別，及累積型、季配息型等投資選擇。

富邦投信董事長黃昭棠表示，全球財富集中，呈現「K型經濟」趨勢，高資產族群不僅掌握龐大資本，其投資與消費決策更走在產業趨勢之前。

觀察全球富豪與家族辦公室資金動向，可以發現資金正積極布局AI、機器人、自動化、太空科技等長期成長領域。

此外，富裕族群對健康管理、醫療照護與生活品質的要求也持續提升，帶動醫療及高端消費等結構性需求。「富裕商機」不只是精品或奢侈消費，更代表資本流向與消費升級共同帶動的新投資機會。

黃昭棠指出，根據富比士全球富豪榜，2026年全球資產淨值達10億美元以上的富豪（Billionaires）人數攀升至3,428人，其中20人資產超過千億美元，全球富豪總財富更高達20.1兆美元。

台灣高資產人士的資產規模今年將突破新台幣46兆元，富裕族群的投資布局與消費選擇，對全球資本流向及產業發展的影響力，也不斷持續擴大。

統計2016年5月底至2026年6月底，代表美國億萬富豪主要持有企業表現的彭博美國富人指數，累積總報酬高達517.7%，同期標準普爾500指數累積總報酬為326.4%。反映富豪資本所聚焦的企業及產業，長期成長潛力值得關注。

富邦富裕商機多重資產基金擬任經理人薛博升表示，基金精選富豪公司及三大富裕商機趨勢產業，包括全球資產淨值10億美元以上富豪主要投資與轉投資產業，以及需求與消費升級相關產業──科技、醫療及消費。跳脫特定產業，從富豪「錢往哪裡去、需求往哪裡走」尋找長線成長機會。

薛博升指出，面對市場波動，基金除掌握三大富裕商機，也結合股票、債券、基金受益憑證及REITs等多重資產，動態調整投資組合。