印度、越南股 長線動能強

美國聯準會（Fed）升息機率減弱，外資連續兩周買超台股，對韓股也由賣轉買。台股跌破40,000點之後V型反彈，累計今年以來漲幅達58.3%，僅次於韓股的65.5%。展望後市，法人持續密切關注Fed動向。

玉山市值動能50 （009803）經理人楊立楷表示，外資回補帶動台股電子股反彈，加權指數周線連二紅，45,000點已由先前壓力區逐漸轉為短期支撐區，顯示市場承接力道已提升。46,000至46,500點仍為短線重要觀察區域，後續若成交量能維持高檔並搭配外資買盤延續，仍有機會向上。

主動安聯台灣高息經理人廖本隆表示，除權息旺季步入後半階段，大量現金股利回流市場，有助支撐資金動能。不過，投資人關注焦點已不再只是殖利率高低，而是企業是否具備穩健的獲利能力、良好的現金流品質，以及可持續的股利政策。

印度7月以來持續獲得外資買超。群益印度中小基金經理人向思穎表示，由於先前市場擔憂鋁與原油價格上漲對消費品可能有較大的負面影響，但財報公布後，利潤率卻未如預期悲觀，加上銀行利差擴大營運持續好轉，現階段預估今、明兩年獲利成長10~13%，利多料將反映在大盤。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南政府力拚經濟成長效果開始顯現。根據統計，越南上半年經濟成長達 8.18%，第2季為 8.39%，優於前季的 7.94%，其中投資活動維持良好動能。越南長線基本面強勁，基金操作上也將伺機布局估值偏低、具成長潛力的公司。

今年來，外資在新興亞股中只買超泰國，金額累積到20.8億美元，賣超則以對南韓賣超1,019.2億美元最多，其次是賣超台股378.9億美元、印度的249.1億美元；主要新興亞股以台、韓漲最多，再來是泰國漲29.1%，但印尼跌25.9%最弱。