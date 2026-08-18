含川湖量基金大發威 野村優質近一月表現犀利

AI伺服器滑軌大廠川湖受惠高階產品需求強勁，強勁基本面推升股價屢創新高，成為台股股后及盤面多頭指標，也成為台股基金經理人搶攻績效的重要標的。觀察近期市場表現，投信經理人展現主動選股優勢，精準拉高持股中的含川湖量，將個股的強勢漲幅轉化為基金淨值的實質躍升。

檢視最新公布的7月台股基金持股資料，川湖持股比重前15名中，野村投信旗下基金就占八席、逾半數，更包辦前五名。

其中，野村優質基金持股比重達11.39%，近一月報酬率達18.03%，表現最為亮眼；野村e科技、野村中小、野村鴻運及野村積極成長基金等持股水位亦達約9%上下，單月報酬率皆達11%至16%。

此外，包含景順台灣科技、富邦台灣高股息等基金，也將持股比重拉升至8%以上，近月績效同樣繳出雙位數成長的亮眼成績。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，台股可望受惠AI供應鏈缺貨漲價及規格升級浪潮，隨著AI基礎建設持續擴張，先進製程、高階玻璃纖維布，到記憶體與被動元件，均受惠供需吃緊及價格上漲。

同時，AI晶片規格持續升級，也帶動散熱液冷快接頭、CPO光模組及高階MLCC等零組件用量與價值同步提升，相關受惠產業可望持續成為焦點。

從半導體到電子零組件，台灣均有具備技術與供應鏈優勢的受惠產業與企業，兩大趨勢可望共同挹注科技產業成長動能，隨著AI應用擴張、供應鏈題材持續擴散，台股投資機會也將從AI核心晶片進一步延伸至周邊零組件與相關供應鏈。

富邦台灣高股息基金經理人董士興表示，台股短線仍處於箱型整理格局，近期指數反彈幅度已大，後續能否延續上攻動能，市場成交量能、外資動向及權值股表現將是重要觀察指標。

在指數震盪之際，資金可望轉向具有基本面支撐、評價合理以及股息題材的個股，盤面呈現類股輪動格局。

AI、高效能運算等結構性需求持續支撐相關供應鏈成長，加上部分傳產族群基本面逐步改善，有助台股維持中長期成長動能。不過，在指數位階相對偏高下，個股表現分化可能加劇，選股重要性也隨之提升。