韓股基金外資回來了 三檔商品單周漲逾6.8%

韓國股市近期強勢回彈，上周大漲逾11%，帶動南韓基金績效表現亮眼，資金熱度明顯升溫。投信法人表示，隨市場情緒回暖，AI、半導體等權值股扮演反彈要角，也推升相關基金表現，成為近期亞股基金焦點。

美國9月升息警報暫緩，全球資金湧向成長股及科技股，外資重回韓股。值得注意的是，上周亞股漲跌互見，韓股大漲11.4%居冠，其次為台股的3.5%，菲律賓僅小漲0.1%；至於泰國、印尼、馬來西亞、印度、陸股等則周跌幅在0.1%至0.7%之間，越南跌幅最深達2.2%。

目前境外基金有三檔南韓股票基金，根據理柏資訊統計至13日，利安資金韓國基金近一周上漲8.5%，表現居冠，摩根南韓基金上漲8.1%，霸菱韓國基金也有6.8%的漲幅。此外，近一個月績效依序分別漲5.8%、4.3%、2.2%，而近六個月表現則漲51.2%、25.9%、32.8%，韓股長線多頭趨勢未變。

大華銀投信指數量化投資部門主管郭修誠表示，南韓政府近日宣布成立5兆韓元半導體基金與5兆韓元貿易融資，加速供應鏈國產化與基礎建設。根據彭博統計，KOSPI 50指數預估未來一年 EPS 成長率高達224%，但預估本益比僅約6.1倍，處於極具吸引力的評價修復（Rerating）起漲點，後市可期。

郭修誠分析，SK海力士作為高頻寬記憶體的絕佳供應商，HBM4晶片被直接整合進輝達最先進的Vera Rubin算力架構之中，意味韓國半導體產業已不再只是傳統代工或記憶體製造商，而是全球AI大腦不可或缺的「記憶庫與核心組件」。

摩根投信表示，記憶體產業的供給延續偏緊格局，市場預估HBM4價格將由今年下半年的每Gb約2美元，升至明年的4至5美元，HBM3E價格亦可望同步上行。兩大記憶廠已與大型AI客戶提前鎖定產能，有利記憶體廠商營收、獲利與議價能力。