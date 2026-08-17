跟著有錢人買 富邦投信新基金卡位富人經濟

人工智慧創新浪潮與資產價格成長，帶動全球高資產族群財富持續攀升，也讓「富人經濟」成為不可忽視的新投資趨勢。富邦投信17日舉辦「富邦富裕商機多重資產基金」產品發表會，看準全球富裕族群資本流向及消費升級所衍生的龐大商機，鎖定「科技新引擎、醫療新動能、消費新模式」三大趨勢，並透過多重資產靈活配置掌握全球富裕浪潮。

基金預計9月7日正式展開募集，基金保管銀行為彰化銀行，提供新台幣、美元、人民幣及日圓等多幣別，以及累積型、季配息型等選擇。

根據富比士全球富豪榜，2025年全球資產淨值達10億美元以上的富豪人數首度突破3,000人，2026年進一步攀升至3,428人，其中20人資產超過千億美元。

全球富豪總財富更達20.1兆美元，較2025年增加4兆美元。隨著頂端財富快速累積，富裕族群的投資布局與消費選擇，對全球資本流向及產業發展的影響力也持續擴大。

富邦投信董事長黃昭棠表示，全球財富集中趨勢日益明顯，高資產族群不僅掌握龐大資本，其投資與消費決策更往往走在產業趨勢之前。觀察全球富豪與家族辦公室資金動向，可以發現資金正積極布局AI、機器人、自動化、太空科技等長期成長領域；另一方面，富裕族群對健康管理、醫療照護與生活品質的要求也持續提升，進一步帶動醫療及高端消費等結構性需求。

「富裕商機」因此不只是財富增加，更代表資本流向與消費升級共同帶動的新投資機會。

「富邦富裕商機多重資產基金」擬任經理人薛博升表示，基金投資主軸可歸納為三大富裕商機，包括掌握AI應用、機器人、自動化設備、量子電腦及太空衛星等趨勢的「科技新引擎」；受惠高資產族群健康意識提升、先進醫療與長期照護需求的「醫療新動能」；以及涵蓋醫美、化妝品、休閒旅遊、電動車、寵物保健等生活升級需求的「消費新模式」，從富豪「錢往哪裡去、需求往哪裡走」尋找長線成長機會。